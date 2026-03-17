- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 387
- Час на прочитання
- 1 хв
Три доньки акторки Меріл Стріп прийшли на оскарівську вечірку — який вони мали вигляд
У США відгриміла найвідоміша кінопремія у світі — у ніч проти 16 березня у Лос-Анджелесі роздали золоті «Оскари». Традиційно після офіційної частини гості вирушили на щорічну вечірку Vanity Fair Oscar Party.
Серед запрошений цього року було три доньки голлівудської легенди — акторки Меріл Стріп, яка сама є триразовою лауреаткою цієї премії, а номінували її на «Оскар» за кар’єру 18 разів: 42-річна Меймі, 39-річна Грейс та 34-річна Луїза.
Меймі
Старша донька Меріл, яка сама є акторкою, обрала для заходу сукню від українського бренду Santa — лаконічну сукню-сітку повністю прикрашену стразами. У вбрання були довгі рукави, а на спині її прикрашав розріз та бант. Під сіпчастим у верхом акторки також була бежева сукня-майка.
Грейс
Середня донька акторки обрала також сріблясту сукню, але вже від бренду Balenciaga. Вбрання було вільного фасону та повністю розшите склярусом, а також мало кармани. Образ акторка доповнила розкішними сережками-люстрами у вигляді квітів.
Луїза
Молодша з доньок Меріл також акторка, але на відміну від сестер прийшла на вечірку не у сукні, а у розкішному шкіряному костюмі від бренду khaite, який включав жакет, штани та рукавички. Доповнила Луїза образ сорочкою з краваткою, окулярами і чорними чоботами.
Нагадаємо, що коли Меріл була вагітна Меймі, то також прийшла на «Оскар». Це відбулося 1983 року і того дня акторка перемогла. Також у Меріл Стріп є ще й старший син — 46-річний Генрі Гаммер.