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- Шоу-бізнес
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Три гучні "так" у Венеції: зіркові весілля, що стали справжніми подіями світового масштабу ще до Безоса
Венеція — місто, де історія, мода й кохання переплітаються в один розкішний сюжет. і саме тут відбулися три найвідоміші весілля сучасності, які досі обговорюються.
Наприкінці червня у Венеції відбулося одне з найрозкішніших і найдорожчих весіль року — одружився американський мільярдер Джефф Безос і його кохана Лорен Санчес. Пара святкувала три дні, запросила на захід близько двохсот VIP-гостей, серед яких були такі зірки, як Кім Кардашян, Леонардо Ді Капріо і Сабріна Карпентер.
Однак не лише Безос святкував у знаменитому місті на воді, адже весілля там проводили й інші знаменитості, яких пропонуємо згадати.
Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно
Голлівудська акторка та французький мільярдер одружилися вдруге у Венеції 25 квітня 2009 року. Після офіційної церемонії в Парижі пара влаштувала розкішне святкування у найвідомішому театрі Венеції — Teatro La Fenice.
Гості потрапили до справжньої казки з масками, оксамитовими накидками та відлунням барокової музики. Весілля нагадувало бал-маскарад з шампанським, свічками та вбранням от-кутюр. Сальма сяяла в білосніжній сукні Balenciaga, створеній спеціально для неї Ніколя Геск’єром, який у ті роки був креативним директором бренду.
Джордж Клуні і Амаль Аламуддін
27 вересня 2014 року Джордж Клуні та адвокатка Амаль Аламуддін у розкішному Aman Venice Hotel у Венеції сказали одне одному «Так». Весілля тривало кілька днів і включало екскурсії каналами, офіційну церемонію в Палаццо Ка’Фарсетті та прийом зі знаменитими гостями.
Амаль з’явилася у весільній сукні від Oscar de la Renta, прикрашеній мереживом, вишивкою та шлейфом, також сукня мала відкриті плечі. Її вбрання назавжди увійшло до списку найгарніших весільних суконь десятиліття.
Александр Арно і Жеральдін Гійо
У жовтні 2021 року Венеція стала епіцентром ще одного гучного весілля — одружився син президента комапанії LVMH Александр Арно та дизайнерка Жеральдін Гійо. Церемонія відбулася у Chiesa dei Gesuiti, де барокова архітектура поєдналася з сучасною елегантністю.
Жеральдін обрала мінімалістичну, але надзвичайно вишукану сукню, створену в найкращих традиціях французької моди — символ тонкої розкоші нового покоління. Бренд, який створив її вбрання, офіційно не оголошувався.