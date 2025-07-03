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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1384
Час на прочитання
2 хв

Три гучні "так" у Венеції: зіркові весілля, що стали справжніми подіями світового масштабу ще до Безоса

Венеція — місто, де історія, мода й кохання переплітаються в один розкішний сюжет. і саме тут відбулися три найвідоміші весілля сучасності, які досі обговорюються.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / © Instagram Сальми Гаєк

Наприкінці червня у Венеції відбулося одне з найрозкішніших і найдорожчих весіль року — одружився американський мільярдер Джефф Безос і його кохана Лорен Санчес. Пара святкувала три дні, запросила на захід близько двохсот VIP-гостей, серед яких були такі зірки, як Кім Кардашян, Леонардо Ді Капріо і Сабріна Карпентер.

Джефф Безос і Лорен Санчес на своєму весіллі у Венеції

Джефф Безос і Лорен Санчес на своєму весіллі у Венеції

Однак не лише Безос святкував у знаменитому місті на воді, адже весілля там проводили й інші знаменитості, яких пропонуємо згадати.

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / © Instagram Сальми Гаєк

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / © Instagram Сальми Гаєк

Голлівудська акторка та французький мільярдер одружилися вдруге у Венеції 25 квітня 2009 року. Після офіційної церемонії в Парижі пара влаштувала розкішне святкування у найвідомішому театрі Венеції — Teatro La Fenice.

Гості потрапили до справжньої казки з масками, оксамитовими накидками та відлунням барокової музики. Весілля нагадувало бал-маскарад з шампанським, свічками та вбранням от-кутюр. Сальма сяяла в білосніжній сукні Balenciaga, створеній спеціально для неї Ніколя Геск’єром, який у ті роки був креативним директором бренду.

Джордж Клуні і Амаль Аламуддін

Джордж Клуні і Амаль Аламуддін

Джордж Клуні і Амаль Аламуддін

27 вересня 2014 року Джордж Клуні та адвокатка Амаль Аламуддін у розкішному Aman Venice Hotel у Венеції сказали одне одному «Так». Весілля тривало кілька днів і включало екскурсії каналами, офіційну церемонію в Палаццо Ка’Фарсетті та прийом зі знаменитими гостями.

Амаль з’явилася у весільній сукні від Oscar de la Renta, прикрашеній мереживом, вишивкою та шлейфом, також сукня мала відкриті плечі. Її вбрання назавжди увійшло до списку найгарніших весільних суконь десятиліття.

Александр Арно і Жеральдін Гійо

Александр Арно і Жеральдін Гійо / Фото: instagram.com/gguyot

Александр Арно і Жеральдін Гійо / Фото: instagram.com/gguyot

У жовтні 2021 року Венеція стала епіцентром ще одного гучного весілля — одружився син президента комапанії LVMH Александр Арно та дизайнерка Жеральдін Гійо. Церемонія відбулася у Chiesa dei Gesuiti, де барокова архітектура поєдналася з сучасною елегантністю.

Жеральдін обрала мінімалістичну, але надзвичайно вишукану сукню, створену в найкращих традиціях французької моди — символ тонкої розкоші нового покоління. Бренд, який створив її вбрання, офіційно не оголошувався.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1384
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