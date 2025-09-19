- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 188
- Час на прочитання
- 1 хв
Трикотаж з лелітками замість вечірньої сукні: Єва Лонгорія здивувала вибором гламурного вбрання
Блискітки й лелітки — не лише для святкових аутфітів. Акторка показала, як носити речі з декором у повсякденному житті.
Трикотаж, особливо з декором, повертається в моду, і Єва Лонгорія довела це своєю появою у Нью-Йорку. Акторку сфотографували папараці, коли вона йшла до своєї машини після знімань у шоу «Прямий ефір з Келлі і Марком».
Під час інтерв’ю Єва презентувала публіці перший сезон серіалу Necaxa від Hulu, і акторка буквально сяяла в трикотажному ансамблі, прикрашеному дрібними лелітками, пришитими градієнтом. Вбрання Єви було від бренду Brunello Cucinelli, до нього входили светр і спідниця-олівець.
Також зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки» доповнила лук босоніжками від Alevi, коричневим широким ременем і сережками. Волосся вона зібрала у високий хвіст, а також зробила яскравий макіяж.
Раніше Єва Лонгорія також продемонструвала на вулицях Нью-Йорка креативну білу сукню, в якій мала надзвичайний вигляд. Сукня чудово поєднувалася і золотими прикрасами, які вона наділа, а також з макіяжем і її темним розпущеним волоссям.