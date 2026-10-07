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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Тримала шлейф на золотому ланцюзі: Леоні Ганне здивувала образом на показі Schiaparelli

Зірка викликала фурор завдяки незвичайній деталі вбрання на модному показі.

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Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Леоні Ганне

Леоні Ганне / © Associated Press

Відома німецька блогерка, модель та інфлюенсерка — Леоні Ганне — відвідала показ колекції Schiaparelli сезону весна-літо 2027 року в Парижі, де продемонструвала ефектний образ від цього французького Модного дому.

Для виходу знаменитість обрала довгу чорну сукню Molten Dress із глибоким декольте та обтислим силуетом. Вбрання вирізнялося довгим шлейфом, який став головною деталлю образу.

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Особливо незвичний вигляд мало кріплення шлейфу: Леоні тримала його за допомогою довгого золотого ланцюжка, прикріпленого до сукні. Такий акцент підкреслив фірмову прихильність Schiaparelli до скульптурних і сюрреалістичних деталей.

Ганне доповнила свій образ золотими сережками, чорною сумкою Face Bag від Schiaparelli та чорними мюлями. Волосся вона зібрала у недбалий пучок і залишила одне пасмо біля обличчя.

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Нагадаємо, раніше на Тижні моди своїм сміливим образом здивувала супермодель Гайді Клум — вона одягла прозору латексну сукню.

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