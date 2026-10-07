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- Шоу-бізнес
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Тримала шлейф на золотому ланцюзі: Леоні Ганне здивувала образом на показі Schiaparelli
Зірка викликала фурор завдяки незвичайній деталі вбрання на модному показі.
Відома німецька блогерка, модель та інфлюенсерка — Леоні Ганне — відвідала показ колекції Schiaparelli сезону весна-літо 2027 року в Парижі, де продемонструвала ефектний образ від цього французького Модного дому.
Для виходу знаменитість обрала довгу чорну сукню Molten Dress із глибоким декольте та обтислим силуетом. Вбрання вирізнялося довгим шлейфом, який став головною деталлю образу.
Особливо незвичний вигляд мало кріплення шлейфу: Леоні тримала його за допомогою довгого золотого ланцюжка, прикріпленого до сукні. Такий акцент підкреслив фірмову прихильність Schiaparelli до скульптурних і сюрреалістичних деталей.
Ганне доповнила свій образ золотими сережками, чорною сумкою Face Bag від Schiaparelli та чорними мюлями. Волосся вона зібрала у недбалий пучок і залишила одне пасмо біля обличчя.
Нагадаємо, раніше на Тижні моди своїм сміливим образом здивувала супермодель Гайді Клум — вона одягла прозору латексну сукню.