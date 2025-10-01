Лорен Санчес / © Associated Press

55-річна Лорен Санчес, яка зовсім нещодавно стала законною дружиною американського мільйонера Джеффа Безоса, з’явилася серед гостей на вечірці Сідні Свіні. Дівчина з розмахом святкувала день народження — їй виповнилося 28 років — і запросила з цього приводу багатьох відомих гостей, серед яких була і Лорен.

Свято Сідні вирішила оформити в «космічній» тематиці, тож гості з’явилися на ньому в костюмах персонажів з відомих фільмів про космос. Лорен же обрала срібну мінісукню з глибоким декольте. Вбрання підкреслювало талію зірки, а також ледве прикривало груди.

Лорен Санчес і Сідні Свіні / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Образ новоспечена місіс Безос доповнила об’ємною зачіскою, незвичайними окулярами та масивними сережками.

Іменинниця ж обрала для свого свята культову сукню — срібне вбрання від бренду The Blonds з колекції весна-літо 2009. Саме в такій самій сукні колись позувала поппринцеса Брітні Спірс — вона знялася в ній для обкладинки свого альбому Circus.

Сідні Свіні / фото: instagram.com/sydney_sweeney