- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 560
- Час на прочитання
- 1 хв
Трималася на чесному слові: дружина мільярдера Безоса — Лорен Санчес — одягнула сукню з декольте
Вона знову змогла здивувати, адже вибрала дуже сміливе вбрання.
55-річна Лорен Санчес, яка зовсім нещодавно стала законною дружиною американського мільйонера Джеффа Безоса, з’явилася серед гостей на вечірці Сідні Свіні. Дівчина з розмахом святкувала день народження — їй виповнилося 28 років — і запросила з цього приводу багатьох відомих гостей, серед яких була і Лорен.
Свято Сідні вирішила оформити в «космічній» тематиці, тож гості з’явилися на ньому в костюмах персонажів з відомих фільмів про космос. Лорен же обрала срібну мінісукню з глибоким декольте. Вбрання підкреслювало талію зірки, а також ледве прикривало груди.
Образ новоспечена місіс Безос доповнила об’ємною зачіскою, незвичайними окулярами та масивними сережками.
Іменинниця ж обрала для свого свята культову сукню — срібне вбрання від бренду The Blonds з колекції весна-літо 2009. Саме в такій самій сукні колись позувала поппринцеса Брітні Спірс — вона знялася в ній для обкладинки свого альбому Circus.