Трималася на чесному слові: дружина мільярдера Безоса — Лорен Санчес — одягнула сукню з декольте

Вона знову змогла здивувати, адже вибрала дуже сміливе вбрання.

Лорен Санчес

Лорен Санчес / © Associated Press

55-річна Лорен Санчес, яка зовсім нещодавно стала законною дружиною американського мільйонера Джеффа Безоса, з’явилася серед гостей на вечірці Сідні Свіні. Дівчина з розмахом святкувала день народження — їй виповнилося 28 років — і запросила з цього приводу багатьох відомих гостей, серед яких була і Лорен.

Свято Сідні вирішила оформити в «космічній» тематиці, тож гості з’явилися на ньому в костюмах персонажів з відомих фільмів про космос. Лорен же обрала срібну мінісукню з глибоким декольте. Вбрання підкреслювало талію зірки, а також ледве прикривало груди.

Лорен Санчес і Сідні Свіні / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Лорен Санчес і Сідні Свіні / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Образ новоспечена місіс Безос доповнила об’ємною зачіскою, незвичайними окулярами та масивними сережками.

Іменинниця ж обрала для свого свята культову сукню — срібне вбрання від бренду The Blonds з колекції весна-літо 2009. Саме в такій самій сукні колись позувала поппринцеса Брітні Спірс — вона знялася в ній для обкладинки свого альбому Circus.

Сідні Свіні / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сідні Свіні / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Образи Лорен Санчес — коханої Джеффа Безоса (12 фото)

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес_1 / © Getty Images

© Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

© Getty Images

