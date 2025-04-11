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- Шоу-бізнес
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Трималися за руки: 66-річний Андреа Бочеллі та його дружина відвідали державний банкет
Італійський співак та його дружина зустрілися з британським монархом.
9 квітня президент Італії Серджо Маттарелла та його дочка Лаура влаштували державний банкет на честь короля Чарльза III та королеви Камілли у палаці Квіріналі в Римі. Банкет збігся з 20-ю річницею весілля британської пари.
Серед гостей цього розкішного заходу були знаменитий шеф-кухар Джорджіо Локателлі та тенор Андреа Бочеллі, а також низка міністрів та дизайнерів. 66-річний Бочеллі прийшов на вечерю зі своєю дружиною Веронікою. Їх сфотографували дорогою на захід, пара трималася за руки.
На Вероніці була гламурна вечірня сукня-кейп, прикрашена вишивкою бісером і лелітками. Вбрання вона носила у поєднанні з діамантовими прикрасами, а також оксамитовим клатчем.
Її вбрання нагадало одне з найвідоміших вбрань принцеси Кейт — золоту сукню від бренду Jenny Packham.
Нагадаємо, що Андреа та Вероніка разом від 2002 року. У березні 2012 року у них народилася дочка Вірджинія, яка стала для жінки першою дитиною, а для Бочеллі — третьою. Наразі Вероніка працює імпресаріо чоловіка.