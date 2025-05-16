Трималися за руки: Алессандра Амбросіо прогулялася з бойфрендом Каннами в бохо-образі

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Getty Images

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Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, відома за роботою з Victoria’s Secret, стала гостею Каннського кінофестивалю, який стартував у Франції 13 травня. Також вона відвідує безліч інших заходів, пов’язаних з цією подією, тому стає об’єктом інтересу для папараці.

У другий день 78-го Каннського кінофестивалю Алессандру Амбросіо помітили з її новим бойфрендом на вулиці — Баком Палмером. Пара ходила тримавшись за руки. Модель того дня продемонструвала стильний та трендовий образ у стилі бохо, а також показала, як стильно носити білі джинси.

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Getty Images

Образ Амбросіо доповнила прикрасами, серед яких особливо привертало увагу те, яке вона носила на шиї, а також босоніжками на підборах і плетеною сумкою. Волосся вона зібрала в хвіст і одягла на очі сонцезахисні окуляри. Її супутник був одягнений у такому самому стилі як і вона.

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Також днем раніше Алессандра сяяла на відкритті кінофестивалю. Модель з’явилася на червоній доріжці у зеленій сукні з декольте та розрізом від бренду Zuhair Murad.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо та Річард Лі / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images © Associated Press © Associated Press