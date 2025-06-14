Трималися за руки: Бред Пітт та його дівчина Інес де Рамон сходили на побачення

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Getty Images

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Колишній чоловік Анджеліни Джолі — 61-річний актор Бред Пітт — закрутив новий роман із жінкою, якій 32 роки. Пара у стосунках від 2022 року, але дуже рідко разом з’являється на публіці. У п’ятницю, 13 червня, їх помітили разом, коли вони йшли на подвійне побачення з ще одними зірками — моделлю Джіджі Хадід та актором Бредлі Купером. Пари зустрілися у корейському ресторані Cote у Нью-Йорку.

На Інес того вечора була світло-жовта сукня з відкритими плечима, асиметричним подолом і драпуванням. У руці вона несла сумку від Chanel, а взута була в лаконічні босоніжки з ремінцями. Пітт носив шовкову сорочку блакитного кольору та джинси у стилі кежуал. Також актор доповнив образ сонцезахисними окулярами і змінив зачіску — він відстриг своє довге волосся.

Бред Пітт і Інес де Рамон / © Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно Пітт знявся для глянцю GQ. Актор позував на знімку в зухвалих чорних чоботях-рибака зі шкіри від Saint Laurent. Вартість такої пари 4500 доларів і вони стали новим модним трендом серед відомих чоловіків.

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Бред Пітт / фото: Nathaniel Goldberg для GQ

Бред Пітт / фото: Nathaniel Goldberg для GQ