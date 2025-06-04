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- Шоу-бізнес
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Трималися за руки: Кіану Рівз та його кохана прибули на прем'єру фільму в Голлівуді
Пара привернула увагу своєю появою на заході.
Актор Кіану Рівз, який буквально не змінюється у свої 60 років, знову привернув увагу. Він відвідав світову прем’єру фільму «Балерина», що відбулася у Китайському театрі у Голлівуді.
На публіку актор вийшов зі своєю коханою Александра Грант, з якою у стосунках від 2019 року. Пара трималася за руки і мило поводилася.
Александра носила червону сукню від бренду Filiarmi, у якої було глибоке декольте прикрашене рюшею. Вбрання жінка доповнила гламурними туфлями зі стразами, декількома прикрасами та золотою сумкою від Schiaparelli.
Кіану ж з’явився у темному костюмі, сорочці та краватці у принт. Також відомий актор носив коричневі туфлі на шнурках.
Фільм, який вони відвідали, є частиною всесвіту Джона Віка, але головну роль у цій картині вже зіграв не Кіану, а акторка Ана Де Армас.