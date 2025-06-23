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- Шоу-бізнес
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Трималися за руки: Пріянка Чопра та її чоловік Нік Джонас під прицілом папараці
Акторка Пріянка Чопра та її чоловік Нік Джонас сходили разом повечеряти до ресторану.
Пару помітили, коли вони, тримаючись за руки, виходили з закладу Emilio’s Ballato у Нохо у Нью-Йорку. Нік одягнув на побачення з дружиною світлий картатий костюм, футболку з принтом і взув білі стильні кросівки від Nike. На очах у співака були окуляри з фіолетовими лінзами.
Пріянка вибрала для вечері червону сукню з галтером від Bottega Veneta. Її вбрання мало глибоке декольте, багато складок, оборок і мішкувату спідницю. Також сукня мала золоті акценти у вигляді крапель-прикрас. Поєднала вбрання Пріянка з сумкою на довгому ремінці та чорними туфлями.
Востаннє закоханих бачили разом на Met Gala у травні. Акторка тоді сяяла перед фотографами в білому вбранні в чорний горох і крислатому капелюсі.