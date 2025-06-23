Трималися за руки: Пріянка Чопра та її чоловік Нік Джонас під прицілом папараці

Нік Джонас і Пріянка Чопра / © Getty Images

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Пару помітили, коли вони, тримаючись за руки, виходили з закладу Emilio’s Ballato у Нохо у Нью-Йорку. Нік одягнув на побачення з дружиною світлий картатий костюм, футболку з принтом і взув білі стильні кросівки від Nike. На очах у співака були окуляри з фіолетовими лінзами.

Пріянка вибрала для вечері червону сукню з галтером від Bottega Veneta. Її вбрання мало глибоке декольте, багато складок, оборок і мішкувату спідницю. Також сукня мала золоті акценти у вигляді крапель-прикрас. Поєднала вбрання Пріянка з сумкою на довгому ремінці та чорними туфлями.

Нік Джонас і Пріянка Чопра / © Getty Images

Востаннє закоханих бачили разом на Met Gala у травні. Акторка тоді сяяла перед фотографами в білому вбранні в чорний горох і крислатому капелюсі.

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Нік Джонас і Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Associated Press