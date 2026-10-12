Трималися за руки: Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер з’явилися на публіці після смерті сина

Сінді Кроуфорд із сином Преслі

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60-річна супермодель Сінді Кроуфорд та її 64-річний чоловік Ренді Гербер вперше з’явилися на публіці після смерті сина Преслі. Подружжя помітили під час прогулянки по пляжу Зума в Малібу, штат Каліфорнія, 10 жовтня. На фото, яким поділився People, пара трималася за руки і мала стриманий вигляд.

Для прогулянки Кроуфорд обрала білий лонгслів, чорні легінси, кросівки та темну бейсболку. Її чоловік також був у невимушеному вбранні — білій футболці, чорних спортивних шортах, кросівках та кепці.

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Це перший спільний вихід подружжя після смерті їхнього 27-річного сина Преслі, яка сталася 20 вересня. Останнім часом родина практично не з’являлася на публіці, переживаючи важку втрату.

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Нагадаємо, Преслі був старшою дитиною Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера. У пари також є донь ка — 25-річна модель Кая Гербер. Преслі відкрито розповідав про свої проблеми з психічним здоров’ям та залежністю. Протягом багатьох років батьки підтримували сина та допомагали йому долати труднощі.

Сінді Кроуфорд, Ренді Гербер та їхні діти

За інформацією американських ЗМІ, Преслі помер у реабілітаційному центрі в Санта-Моніці. Обставини його смерті розслідуються, а офіційна причина поки що не встановлена.

Після трагедії друзі родини висловили Кроуфорд і Герберу свою підтримку. Серед них був і Джордж Клуні, який давно дружить із подружжям.

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