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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Трималися за руки: Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер з’явилися на публіці після смерті сина

Супермодель та її чоловік з’явилися на публіці після трагічних подій у їхній родині.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Сінді Кроуфорд із сином Преслі

Сінді Кроуфорд із сином Преслі

60-річна супермодель Сінді Кроуфорд та її 64-річний чоловік Ренді Гербер вперше з’явилися на публіці після смерті сина Преслі. Подружжя помітили під час прогулянки по пляжу Зума в Малібу, штат Каліфорнія, 10 жовтня. На фото, яким поділився People, пара трималася за руки і мала стриманий вигляд.

Для прогулянки Кроуфорд обрала білий лонгслів, чорні легінси, кросівки та темну бейсболку. Її чоловік також був у невимушеному вбранні — білій футболці, чорних спортивних шортах, кросівках та кепці.

Це перший спільний вихід подружжя після смерті їхнього 27-річного сина Преслі, яка сталася 20 вересня. Останнім часом родина практично не з’являлася на публіці, переживаючи важку втрату.

Нагадаємо, Преслі був старшою дитиною Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера. У пари також є донь ка — 25-річна модель Кая Гербер. Преслі відкрито розповідав про свої проблеми з психічним здоров’ям та залежністю. Протягом багатьох років батьки підтримували сина та допомагали йому долати труднощі.

Сінді Кроуфорд, Ренді Гербер та їхні діти

Сінді Кроуфорд, Ренді Гербер та їхні діти

За інформацією американських ЗМІ, Преслі помер у реабілітаційному центрі в Санта-Моніці. Обставини його смерті розслідуються, а офіційна причина поки що не встановлена.

Після трагедії друзі родини висловили Кроуфорд і Герберу свою підтримку. Серед них був і Джордж Клуні, який давно дружить із подружжям.

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