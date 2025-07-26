- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 269
- Час на прочитання
- 1 хв
Трималися за руки: Тім Бертон і Моніка Беллуччі відвідали разом кінофестиваль
Це був ефектний вихід пари, яка вже давно не приховує своїх почуттів.
Режисер Тім Бертон і його кохана Моніка Беллуччі відвідали разом фотоколл під час 55-го кінофестивалю Giffoni Film Festival в Італії. Пара вийшла до фотографів тримаючись за руки.
Бертон і Беллуччі були одягнені в луки в темних тонах. Режисер одягнув костюм, сорочку без краватки і туфлі на шнурках, а ось акторка надала перевагу довгій спідниці зі шлейфом, яку доповнила шовковою сорочкою з підвернутими рукавами, яку носила зав’язавши на талії. Ефектності й недбалості образу додавало те, що сорочка була трохи застебнута, а з-під неї видно було спідню білизну.
Стосунки між ними зав’язалися 2023 року на зніманнях фільму «Бітлджюс Бітлджюс», де Тім виступив режисером, а Моніка Беллуччі знялася в одній з ролей. 60-річна акторка та 66-річний режисер часто тепер відвідують різноманітні заходи разом, тримаються за руки та навіть цілуються на публіці.