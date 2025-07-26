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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
269
Час на прочитання
1 хв

Трималися за руки: Тім Бертон і Моніка Беллуччі відвідали разом кінофестиваль

Це був ефектний вихід пари, яка вже давно не приховує своїх почуттів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Тім Бертон і Моніка Беллуччі

Тім Бертон і Моніка Беллуччі / © Getty Images

Режисер Тім Бертон і його кохана Моніка Беллуччі відвідали разом фотоколл під час 55-го кінофестивалю Giffoni Film Festival в Італії. Пара вийшла до фотографів тримаючись за руки.

Бертон і Беллуччі були одягнені в луки в темних тонах. Режисер одягнув костюм, сорочку без краватки і туфлі на шнурках, а ось акторка надала перевагу довгій спідниці зі шлейфом, яку доповнила шовковою сорочкою з підвернутими рукавами, яку носила зав’язавши на талії. Ефектності й недбалості образу додавало те, що сорочка була трохи застебнута, а з-під неї видно було спідню білизну.

Тім Бертон і Моніка Беллуччі / © Getty Images

Тім Бертон і Моніка Беллуччі / © Getty Images

Стосунки між ними зав’язалися 2023 року на зніманнях фільму «Бітлджюс Бітлджюс», де Тім виступив режисером, а Моніка Беллуччі знялася в одній з ролей. 60-річна акторка та 66-річний режисер часто тепер відвідують різноманітні заходи разом, тримаються за руки та навіть цілуються на публіці.

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Associated Press

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моника Беллуччи / © Getty Images

Моніка Беллуччі / © Getty Images

© Getty Images

Моника Беллуччи_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Беллуччи / © Getty Images

© Getty Images

Моника Беллуччи / © Getty Images

© Getty Images

Моніка Беллуччі_2 / © Associated Press

© Associated Press

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