Трималися за руки: Тім Бертон і Моніка Беллуччі відвідали разом кінофестиваль

Тім Бертон і Моніка Беллуччі / © Getty Images

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Режисер Тім Бертон і його кохана Моніка Беллуччі відвідали разом фотоколл під час 55-го кінофестивалю Giffoni Film Festival в Італії. Пара вийшла до фотографів тримаючись за руки.

Бертон і Беллуччі були одягнені в луки в темних тонах. Режисер одягнув костюм, сорочку без краватки і туфлі на шнурках, а ось акторка надала перевагу довгій спідниці зі шлейфом, яку доповнила шовковою сорочкою з підвернутими рукавами, яку носила зав’язавши на талії. Ефектності й недбалості образу додавало те, що сорочка була трохи застебнута, а з-під неї видно було спідню білизну.

Тім Бертон і Моніка Беллуччі / © Getty Images

Стосунки між ними зав’язалися 2023 року на зніманнях фільму «Бітлджюс Бітлджюс», де Тім виступив режисером, а Моніка Беллуччі знялася в одній з ролей. 60-річна акторка та 66-річний режисер часто тепер відвідують різноманітні заходи разом, тримаються за руки та навіть цілуються на публіці.

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Моніка Беллуччі / © Getty Images Моніка Беллуччі / © Getty Images Моніка Беллуччі / © Getty Images Моніка Беллуччі / © Getty Images Моніка Беллуччі / © Getty Images Моніка Беллуччі / © Associated Press Моніка Беллуччі / © Associated Press Моніка Беллуччі / © Associated Press Моніка Беллуччі / © Associated Press Моніка Беллуччі / © Associated Press Моніка Беллуччі / © Getty Images Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Associated Press Моника Беллуччи / © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press