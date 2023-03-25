Трюк зі штангою: переможниця "Холостяка-10" приголомшила неймовірною розтяжкою

Переможниця 10-го сезону шоу "Холостяк" – Даша Ульянова – приголомшила фоловерів в Instagram своєю неймовірною розтяжкою. А зробила це вона у спортзалі оригінальним способом – за допомогою штанги.

Даша лягла на підлогу, зробила повздовжній шпагат і через неї прокотилася штанга, не зачепивши її. Це було дуже ефектно.

"Роки тренувань не дарма", - підписала дівчина відео.

Підписники Ульянової у захваті від її шпагату: "Оце розтяжка, вау", "Вау, це круто", "Дашо, ви неймовірна! Це дуже привабливо та естетично", "Вау! Дуже круто! Просто красуня", "100 разів передивилась. Навіть важко уявити, наскільки це важка щоденна праця над собою. Ви велика умнічка!", "Глядачі в шоці! Дівчата більше не ходитимуть в цей зал", "Найкраще що я бачила останнім часом", "Як же це естетично і мега сексуально...", "Ого... Я якщо так зроблю, це буде перший і останній раз".

Раніше Даша похизувалася шпагатом у сексуальному образі: латексному боді, шкіряному тренчі і ботфортах.

Даша Ульянова / Фото: Instagram Даші Ульянової

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