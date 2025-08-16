ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
201
1 хв

Це буде дуже стильний фільм: нові фотографії Енн Гетевей зі знімань "Диявол носить Prada 2"

Знімання другої частини культового фільму нульових «Диявол носить Prada» тривають. Картина вийде 2026 року, тобто через 20 років після прем’єри першої частини.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

Акторку Енн Гетевей знову заскочили фотографи в Нью-Йорку під час роботи над другою частиною фільму «Диявол носить Prada». Попри те, що фільм почали знімати зовсім нещодавно, інтриги щодо акторського складу чи вбрання майже не лишилося — це буде безумовно дуже стильне продовження, в якому ми знову побачимо Меріл Стріп, Емілі Блант, Стенлі Туччі, а також нових персонажів, одного з яких зіграє Сімон Ешлі.

Гетевей особливо часто стає мішенню для папараці. Цього тижня акторку помітили разом з Емілі Блант. Акторки, судячи зі сценарію, зустрілися в кафе.

Енн Гетевей та Емілі Блант / © Getty Images

Енн Гетевей та Емілі Блант / © Getty Images

Потім акторка продемонструвала два нових луки. Перший образ Енн включав широкі трендові джинси і лаконічну коричневу сорочку, які вона доповнила ременем, окулярами і взуттям зі зміїним принтом.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Потім акторку сфотографували в легкій сірій вітровці. Енн носила ці ж джинси, але вже в поєднанні з чорною майкою і чорними черевиками.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Також нагадаємо, що окрім другої частини фільму «Диявол носить Prada», готується сиквел фільму «Щоденники принцеси», в якому також зіграла Енн. Буде це кардинально нова історія чи продовження старої, поки що до кінця не зрозуміло, однак про плани повернути героїв фільму оголосила студія Disney, а Гетевей особисто підтвердила чутки у своєму Instagram.

