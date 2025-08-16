Це буде дуже стильний фільм: нові фотографії Енн Гетевей зі знімань "Диявол носить Prada 2"

Енн Гетевей / © Getty Images

Реклама

Акторку Енн Гетевей знову заскочили фотографи в Нью-Йорку під час роботи над другою частиною фільму «Диявол носить Prada». Попри те, що фільм почали знімати зовсім нещодавно, інтриги щодо акторського складу чи вбрання майже не лишилося — це буде безумовно дуже стильне продовження, в якому ми знову побачимо Меріл Стріп, Емілі Блант, Стенлі Туччі, а також нових персонажів, одного з яких зіграє Сімон Ешлі.

Гетевей особливо часто стає мішенню для папараці. Цього тижня акторку помітили разом з Емілі Блант. Акторки, судячи зі сценарію, зустрілися в кафе.

Енн Гетевей та Емілі Блант / © Getty Images

Потім акторка продемонструвала два нових луки. Перший образ Енн включав широкі трендові джинси і лаконічну коричневу сорочку, які вона доповнила ременем, окулярами і взуттям зі зміїним принтом.

Реклама

Енн Гетевей / © Getty Images

Потім акторку сфотографували в легкій сірій вітровці. Енн носила ці ж джинси, але вже в поєднанні з чорною майкою і чорними черевиками.

Енн Гетевей / © Getty Images

Також нагадаємо, що окрім другої частини фільму «Диявол носить Prada», готується сиквел фільму «Щоденники принцеси», в якому також зіграла Енн. Буде це кардинально нова історія чи продовження старої, поки що до кінця не зрозуміло, однак про плани повернути героїв фільму оголосила студія Disney, а Гетевей особисто підтвердила чутки у своєму Instagram.