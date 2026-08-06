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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
508
Час на прочитання
1 хв

Це була найхимерніша сумка, яку ви тільки могли бачити: 70-річна Джина Девіс шокувала аксесуаром

Зірка доповнила образ річчю, яку точно ніхто не очікував побачити.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Джина Девіс

Джина Девіс / © Getty Images

На прем’єрі комедії «Неправильні дівчата» в Лос-Анджелесі відома акторка продемонструвала образ, який залишив усіх у захваті. У свої 70 років Джина Девіс продемонструвала гарну фігуру та неймовірно молодий вигляд, довівши, що для неї час ніби зупинився.

Акторка замість класичного образу обрала сміливий, адже пройшлася червоною доріжкою в яскравій помаранчевій мінісукні на якій були деталі у вигляді листя та асиметричний крій.

Джина Девіс / © Getty Images

Джина Девіс / © Getty Images

Але Джина вирішила також надати цьому яскравому та літньому поєднанню абсолютно несподіваного модного повороту — вона взула масивні чорні шкіряні ботильйони, прикрашені товстим срібним ланцюжком, а також додала до образу сумку у формі великої помаранчевої риби.

Ця химерна, але безперечно кумедна деталь ідеально поєднувалася з кольором сукні і стала сенсацією заходу. Акторка затьмарила всіх інших гостей.

Джина Девіс / © Getty Images

Джина Девіс / © Getty Images

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