Це була найкраща реклама: зірка серіалу "Поділ" зробила оригінальний жест на сцені церемонії
Акторка зробила дотепне відсилання до серіалу, за гру в якому отримала нагороду.
14 вересня у США відбулася 77-церемонія вручення премії «Еммі» і одну з головних нагород — «Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі» — отримала 40-річна акторка Брітт Лавер за роль у серіалі «Поділ».
Вона вийшла на сцену в сукні вогняного кольору від Calvin Klein, яка мала оригінальні складки пом’ятості, але це було зроблено брендом спеціально — модний прийом, що зробив сукню оригінальнішою.
Носила його Брітт у поєднанні з відповідними туфлями і гламурними прикрасами, а її волосся було зібране в лаконічний хвіст.
Але не лише вбрання акторки та її нагорода привернули увагу того вечора, а й її оригінальний вчинок, який краще за будь-які слова прорекламував третій сезон серіалу «Поділ». Брітт Лавер після оголошення про свою перемогу вийшла на сцену й виголосила промову, а на папірці, який вона дістала, було написано «LET ME OUT» («ВИПУСТІТЬ МЕНЯ»).
Це кумедний натяк на серіал «Поділ», у якому акторка зіграла. Похмура драма, другий сезон якої тільки нещодавно завершився, розповідає про групу офісних працівників, які погодилися на хірургічний поділ своїх спогадів між робочими «я» («внутрішняки») та особистим життям («зовнішняки»). Після операції свідомість ділиться на дві окремі особистості, які зачинені в тілі однієї людини.
Брітт Лавер нібито іронічно натякнула, що одна з особистостей її героїні просить, щоб її звільнили.
Для акторки це була перша нагорода «Еммі». У своїй промові вдячності Ловер сказала: «Насамперед, це привілей — бути згаданою поруч із такою неймовірною групою артистів. Вау. Я поділяю цю нагороду зі своїм героїчним акторським складом і знімальною командою, чия робота надихає мою».
Побачивши записку Ловер, фанати серіалу «Поділ» були в захваті і залишили багато повідомлень у соціальних мережах, про те, як вони зворушені цим дотепним відсиланням.