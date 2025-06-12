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- Шоу-бізнес
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Це була не сукня: Емілі Блант відвідала благодійний вечір у стильному луку
Акторка провела 10 червня в Нью-Йорку 19-й щорічний галавечір Американського інституту заїкуватості.
На цьому благодійному заході 42-річна Емілі Блант з’явилася у стильному вбранні від бренду Elie Saab із колекції Pre-Fall 2025. Але коли дивишся на вбрання акторки, може здатися, що на ній довга сукня, та це зовсім не так. Насправді Блант була в костюмі, який включав топ і спідницю на затин із плісованої тканини. На плечі топ прикрашала флористична аплікація.
Цей образ Емілі доповнила розкішними прикрасами з камінням, макіяжем, а також лаконічною зачіскою-пучком із зібраним у проділ волоссям.
Захід для Блант дуже важливий, оскільки вона сама мала проблеми з заїкуватостю, про що відкрито розповіла.
На червону доріжку Емілі вийшла без чоловіка Джона Красінскі, однак ще зовсім нещодавно актор з’явився на прем’єрі фільму «Фонтан молодості», в якому зіграв з Наталі Портман. Захід відбувся у Нью-Йорку, і Портман з’явилася на ньому в чорній мінісукні від Dior.