Це була не сукня: Емілі Блант відвідала благодійний вечір у стильному луку

Емілі Блант / © Getty Images

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На цьому благодійному заході 42-річна Емілі Блант з’явилася у стильному вбранні від бренду Elie Saab із колекції Pre-Fall 2025. Але коли дивишся на вбрання акторки, може здатися, що на ній довга сукня, та це зовсім не так. Насправді Блант була в костюмі, який включав топ і спідницю на затин із плісованої тканини. На плечі топ прикрашала флористична аплікація.

Цей образ Емілі доповнила розкішними прикрасами з камінням, макіяжем, а також лаконічною зачіскою-пучком із зібраним у проділ волоссям.

Емілі Блант / © Getty Images

Захід для Блант дуже важливий, оскільки вона сама мала проблеми з заїкуватостю, про що відкрито розповіла.

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На червону доріжку Емілі вийшла без чоловіка Джона Красінскі, однак ще зовсім нещодавно актор з’явився на прем’єрі фільму «Фонтан молодості», в якому зіграв з Наталі Портман. Захід відбувся у Нью-Йорку, і Портман з’явилася на ньому в чорній мінісукні від Dior.

Наталі Портман і чоловік Емілі Блант — актор Джон Красінскі / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press Емілі Блант / © Associated Press Емілі Блант / © Associated Press Емілі Блант / © Getty Images Емілі Блант / © Associated Press Емілі Блант / © Associated Press Емілі Блант та Джон Красінскі / © Associated Press Емілі Блант / © Getty Images Емілі Блант / © Getty Images Емілі Блант та Джон Красінскі / © Getty Images Емілі Блант / © Getty Images Емілі Блант на прем'єрі фільму / © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press