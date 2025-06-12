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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
1 хв

Це була не сукня: Емілі Блант відвідала благодійний вечір у стильному луку

Акторка провела 10 червня в Нью-Йорку 19-й щорічний галавечір Американського інституту заїкуватості.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емілі Блант

Емілі Блант / © Getty Images

На цьому благодійному заході 42-річна Емілі Блант з’явилася у стильному вбранні від бренду Elie Saab із колекції Pre-Fall 2025. Але коли дивишся на вбрання акторки, може здатися, що на ній довга сукня, та це зовсім не так. Насправді Блант була в костюмі, який включав топ і спідницю на затин із плісованої тканини. На плечі топ прикрашала флористична аплікація.

Цей образ Емілі доповнила розкішними прикрасами з камінням, макіяжем, а також лаконічною зачіскою-пучком із зібраним у проділ волоссям.

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Захід для Блант дуже важливий, оскільки вона сама мала проблеми з заїкуватостю, про що відкрито розповіла.

На червону доріжку Емілі вийшла без чоловіка Джона Красінскі, однак ще зовсім нещодавно актор з’явився на прем’єрі фільму «Фонтан молодості», в якому зіграв з Наталі Портман. Захід відбувся у Нью-Йорку, і Портман з’явилася на ньому в чорній мінісукні від Dior.

Наталі Портман і чоловік Емілі Блант — актор Джон Красінскі / © Associated Press

Наталі Портман і чоловік Емілі Блант — актор Джон Красінскі / © Associated Press

Емілі Блант_7 / © Associated Press

© Associated Press

Эмили Блант_4 / © Associated Press

© Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант та Джон Красінскі / © Associated Press

Емілі Блант та Джон Красінскі / © Associated Press

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант та Джон Красінскі / © Getty Images

Емілі Блант та Джон Красінскі / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант на прем'єрі фільму / © Getty Images

Емілі Блант на прем'єрі фільму / © Getty Images

Емілі Блант_1 / © Associated Press

© Associated Press

Эмили Блант / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_1 / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_4 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
330
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