Це було дуже ефектно: Розалія у зухвалому образі вийшла до фотографів і викликала фурор

Розалія / © Getty Images

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Іспанська попзірка Розалія відвідала церемонію вручення премії Billboard Latin Awards 2026 року, яка відбулася в американському місті Маямі. Вона обрала для своєї появи зухвалий і незвичний лук від бренду Tom Ford з колекції весна-літо 2027.

Образ зірки включав драматичну спідницю з заниженою талією і паском, топ-бюстгальтер та оверсайз жакет. Волосся вона зібрала у високу зачіску з накрученими локонами, що дозволило їй продемонструвати шию. Макіяж Розілії був лаконічним з акцентом на карамельних губах.

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Розалія / © Getty Images

Під час церемонії співачка отримала кілька нагород, зокрема в номінації «Латинська попвиконавиця року — сольна категорія», а також «Найкращий латинський попальбом року».

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Розалія / © Associated Press

Також їй вручили «Нагороду Зали слави Billboard» — спеціальну відзнаку за музичні новаторства, самобутнє художнє бачення і міжнародний вплив, який виходить за межі жанрів і мов.

Розалія / © Associated Press

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