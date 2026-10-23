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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Це було дуже ефектно: Розалія у зухвалому образі вийшла до фотографів і викликала фурор

Розглядаємо новий вихід Розалії, який привернув увагу незвичним дизайном і виразними акцентами.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Розалія

Розалія / © Getty Images

Іспанська попзірка Розалія відвідала церемонію вручення премії Billboard Latin Awards 2026 року, яка відбулася в американському місті Маямі. Вона обрала для своєї появи зухвалий і незвичний лук від бренду Tom Ford з колекції весна-літо 2027.

Образ зірки включав драматичну спідницю з заниженою талією і паском, топ-бюстгальтер та оверсайз жакет. Волосся вона зібрала у високу зачіску з накрученими локонами, що дозволило їй продемонструвати шию. Макіяж Розілії був лаконічним з акцентом на карамельних губах.

Розалія / © Getty Images

Розалія / © Getty Images

Під час церемонії співачка отримала кілька нагород, зокрема в номінації «Латинська попвиконавиця року — сольна категорія», а також «Найкращий латинський попальбом року».

Розалія / © Associated Press

Розалія / © Associated Press

Також їй вручили «Нагороду Зали слави Billboard» — спеціальну відзнаку за музичні новаторства, самобутнє художнє бачення і міжнародний вплив, який виходить за межі жанрів і мов.

Розалія / © Associated Press

Розалія / © Associated Press

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