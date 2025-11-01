ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
286
1 хв

Це було ефектно: Амелія Грей одягла абсолютно прозору сукню і вийшла у світ із мамою-зіркою

Nepo baby — дочка актора Гаррі Гемліна і акторки Лізи Рінни — вийшла у світ і викликала фурор.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Амелія Грей

Амелія Грей / © Getty Images

Американська модель Амелія Грей сяяла в абсолютно прозорій чорній сукні-сітці, всипаній кристалами. Таке вбрання вона одягла на відкриття виставки Swarovski в Лос-Анджелесі. Цим вбранням 24-річна дівчина привернула загальну увагу, оскільки з-під нього просвічувалися чорні стринги.

Також Амелія доповнила свій образ високою зачіскою в стилі випускниці, туфлями з відкритим носком і безліччю масивних прикрас з камінням. А щоб не показувати більше, ніж треба, модель заклеїла груди спеціальними силіконовими накладками.

Амелія Грей / © Getty Images

Амелія Грей / © Getty Images

Компанію на заході Амелії склала її мама — акторка і телеведуча Ліза Рінна. 62-річна жінка мала приголомшливий вигляд в обтислій чорній сукні з вирізами з боків.

Як і її дочка, Ліза доповнила вбрання безліччю прикрас з камінням, а також об’ємною зачіскою і яскравим макіяжем.

Амелія Грей і Ліза Рінна / © Getty Images

Амелія Грей і Ліза Рінна / © Getty Images

Нагадаємо, що Амелія нещодавно дебютувала на показі мод Victoria’s Secret. Дівчина вийшла на подіум у найзухвалішому луку шоу — у мінісукні з червоними стрингами.

Амелія Грей на Victoria’s Secret / © Getty Images

Амелія Грей на Victoria’s Secret / © Getty Images

Амелія Грей на Victoria’s Secret / © Getty Images

Амелія Грей на Victoria’s Secret / © Getty Images

