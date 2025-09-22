- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 260
- Час на прочитання
- 1 хв
Це було ефектно: MONATIK і JAMALA влаштували запальні танці у VIP-зоні на концерті у Палаці спорту
Зіркові колеги викликали бурхливі овації імпровізованими танцями.
Днями MONATIK виступив у Києві з масштабним шоу «Так вмієш лиш ти» у Палаці спорту. Артист подарував своїм шанувальникам справжнє свято музики з шаленою енергетикою, неймовірною хореографією, спецефектами та безліччю дуетів.
Під час виконання свого хіта «Мокра» Діма Монатік зайшов до VIP-зони, де зібралися його зіркові друзі. Артист продовжував співати і в цей момент до нього приєднала JAMALA, яка сиділа у першому ряду. Артистка почала енергійно танцювати разом із MONATIK. Вийшов запальний імпровізований дует, який викликав гучні овації присутніх.