Шоу-бізнес
260
1 хв

Це було ефектно: MONATIK і JAMALA влаштували запальні танці у VIP-зоні на концерті у Палаці спорту

Зіркові колеги викликали бурхливі овації імпровізованими танцями.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
MONATIK і JAMALA

MONATIK і JAMALA

Днями MONATIK виступив у Києві з масштабним шоу «Так вмієш лиш ти» у Палаці спорту. Артист подарував своїм шанувальникам справжнє свято музики з шаленою енергетикою, неймовірною хореографією, спецефектами та безліччю дуетів.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Під час виконання свого хіта «Мокра» Діма Монатік зайшов до VIP-зони, де зібралися його зіркові друзі. Артист продовжував співати і в цей момент до нього приєднала JAMALA, яка сиділа у першому ряду. Артистка почала енергійно танцювати разом із MONATIK. Вийшов запальний імпровізований дует, який викликав гучні овації присутніх.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

260
