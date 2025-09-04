Це було елегантно: 60-річна акторка Джоелі Річардсон викликала фурор червоним вбранням

Джоелі Річардсон / © Associated Press

У Лондоні відбулася прем’єра фільму «Абатство Даунтон: Величний фінал», і гостею заходу стала акторка Джоелі Річардсон, яка в ньому з’явиться в ролі леді Пітерсфілд.

60-річна зірка вийшла на червону доріжку в приголомшливій червоній сукні з цупкої атласної тканини і класичного дизайну та фасону. У сукні були рукави три чверті, тонкий пояс на талії, виріз «човник» і пишна спідниця з довгим шлейфом зі складками.

Джоелі доповнила вбрання елегантною зачіскою, яскравим макіяжем і золотими прикрасами — масивними сережками і каблучками. А ось в її руці можна було побачити оригінальну сумку з короткою ручкою, яка була повністю розшита камінням, бісером і намистинами.

