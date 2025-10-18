ТСН у соціальних мережах

Це було гламурно і святково: Пріянка Чопра з’явилася на вечірці в гламурній червоній сукні

Акторка позувала в захопливій сукні з колекції AURA осінь-зима 2024.

Пріянка Чопра

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра відвідала вечірку в Лондоні, яку проводили в готелі The Dorchester. Акторка стала зіркою вечора у своїй розкішній і гламурній вечірній сукні від бренду Rahul Mishra.

Вбрання було насиченого червоного кольору, а також розшите кристалами, бісером і лелітками по всій довжині. Декольте у сукні оформлене у вигляді серця, а одна бретелька плавно переходила в драпірування на корсеті й перетворювалася на легку й довгу напівпрозору спідницю зі шлейфом.

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянці дуже пасував цей образ. Сукня її прикрашала і мала святковий вигляд. Струмливі драпірування сукні, яскрава червона помада і діамантові прикраси — це був майстер-клас із гламуру, який повністю відповідає її глобальному стилю.

