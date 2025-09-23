ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
117
1 хв

Це було гламурно й елегантно: Емілі Блант прийшла на презентацію фільму в довгій сукні зі шлейфом

Це було красиве вбрання, яке ідеально підкреслювало фігуру акторки.

Юлія Каранковська
Емілі Блант

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант просто сяяла, коли з’явилася на презентації фільму «Незламний» у Берліні. Акторка одягнула розкішну й незвичну сукню від бренду David Koma, що включала два кольори — чорний і бежевий.

Вбрання було цікавого дизайну, адже бретелей у нього було аж чотири, а ліф оформлений так, ніби на сукню ще одягнуте бюстьє. Також частина вбрання була розшита лелытками в колір, а спідниця-русалка зі шлейфом виконана з фатину. Образ Емілі доповнила також прикрасами від Tiffany & Co., взуттям Jimmy Choo, а також сяйливим макіяжем і високою зачіскою-пучком.

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Нагадаємо, що прем’єра фільму відбулася в межах 82-го Венеційського кінофестивалю в Італії. Того дня Емілі з’явилася на червоній доріжці в гламурній прямій довгій сукні від Tamara Ralph зі стразами з колекції осінь-зима 2025.

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Образи акторки Емілі Блант (18 фото)

Емілі Блант_7 / © Associated Press

© Associated Press

Эмили Блант_4 / © Associated Press

© Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант та Джон Красінскі / © Associated Press

Емілі Блант та Джон Красінскі / © Associated Press

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант та Джон Красінскі / © Getty Images

Емілі Блант та Джон Красінскі / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант на прем'єрі фільму / © Getty Images

Емілі Блант на прем'єрі фільму / © Getty Images

Емілі Блант_1 / © Associated Press

© Associated Press

Эмили Блант / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_1 / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_4 / © Associated Press

© Associated Press

