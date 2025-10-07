Це було готично й елегантно: Енн Гетевей відвідала показ Balenciaga в Парижі

Енн Гетевей / © Getty Images

Між зніманням у фільмі «Диявол носить Prada 2» акторка Енн Гетевей вирішила поїхати до Парижа. Зірка відвідала показ нової колекції Модного дому Balenciaga, під час якої новий креативний директор бренду П’єрпаоло Піччолі презентував колекцію весна-літо 2026.

Енн вбралася для шоу у все чорне. Її образ був елегантним і з готичною рокестетикою, адже на футболці був і шлейф, і принт. Також вбрання акторка доповнила чорними шкіряними оперними рукавичками, а також вбралася у штани й гостроносі туфлі. Гламуру та шику вбранню додавали прикраси з діамантами від Bvlgari і зачіска на один бік з легкими хвилями.

Енн Гетевей у Парижі / © Getty Images

Також на показ бренду, щоб підтримати Піччолі, абсолютно несподівано прибула Меган Маркл. Дружина принца Гаррі на показ приїхала в зшитому спеціально на замовлення молочно-білому костюмі з накидкою від Balenciaga і чорних туфлях-човниках на підборах.

Меган Маркл у Парижі / © Getty Images