ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

Це було готично й елегантно: Енн Гетевей відвідала показ Balenciaga в Парижі

Зірка обрала незвичайний образ, який привернув багато уваги.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

Між зніманням у фільмі «Диявол носить Prada 2» акторка Енн Гетевей вирішила поїхати до Парижа. Зірка відвідала показ нової колекції Модного дому Balenciaga, під час якої новий креативний директор бренду П’єрпаоло Піччолі презентував колекцію весна-літо 2026.

Енн вбралася для шоу у все чорне. Її образ був елегантним і з готичною рокестетикою, адже на футболці був і шлейф, і принт. Також вбрання акторка доповнила чорними шкіряними оперними рукавичками, а також вбралася у штани й гостроносі туфлі. Гламуру та шику вбранню додавали прикраси з діамантами від Bvlgari і зачіска на один бік з легкими хвилями.

Енн Гетевей у Парижі / © Getty Images

Енн Гетевей у Парижі / © Getty Images

Також на показ бренду, щоб підтримати Піччолі, абсолютно несподівано прибула Меган Маркл. Дружина принца Гаррі на показ приїхала в зшитому спеціально на замовлення молочно-білому костюмі з накидкою від Balenciaga і чорних туфлях-човниках на підборах.

Меган Маркл у Парижі / © Getty Images

Меган Маркл у Парижі / © Getty Images

Образи акторки Енн Гетевей (19 фото)

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie