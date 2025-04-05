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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
1 хв

Це було красиво: 50-річна зірка "Білого лотоса" Леслі Бібб у червоній сукні сяяла на прем'єрі

Акторка підкреслила фігуру яскравим вбранням.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Леслі Бібб

Леслі Бібб / © Getty Images

Леслі Бібб, яка стала головною зіркою третього сезону серіалу «Білий лотос», відвідала прем’єру ще одного проєкту HBO — презентацію другого сезону серіалу «Останні з нас». Захід відбувся у Сіднеї, Австралія, а вона з’явилася перед фотографами у фотозоні в сукні насиченого червоного кольору.

Вбрання Леслі було від бренду Mugler. Воно було прикрашене складками по всій довжині, мало довгі рукави і комір-стійку. Поділ у сукні був асиметричним. Образ акторка доповнила червоними туфлями та сережками з діамантами.

Леслі Бібб / © Getty Images

Леслі Бібб / © Getty Images

Серед гостей заходу також з’явився актор Патрік Шварценеггер, який є сином актора, культуриста та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера. Він вийшов на червону доріжку в одязі від Versace, який включав лише два кольори — коричневий і блакитний.

Патрік Шварценеггер / © Getty Images

Патрік Шварценеггер / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
135
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