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- Шоу-бізнес
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Це було красиво: 50-річна зірка "Білого лотоса" Леслі Бібб у червоній сукні сяяла на прем'єрі
Акторка підкреслила фігуру яскравим вбранням.
Леслі Бібб, яка стала головною зіркою третього сезону серіалу «Білий лотос», відвідала прем’єру ще одного проєкту HBO — презентацію другого сезону серіалу «Останні з нас». Захід відбувся у Сіднеї, Австралія, а вона з’явилася перед фотографами у фотозоні в сукні насиченого червоного кольору.
Вбрання Леслі було від бренду Mugler. Воно було прикрашене складками по всій довжині, мало довгі рукави і комір-стійку. Поділ у сукні був асиметричним. Образ акторка доповнила червоними туфлями та сережками з діамантами.
Серед гостей заходу також з’явився актор Патрік Шварценеггер, який є сином актора, культуриста та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера. Він вийшов на червону доріжку в одязі від Versace, який включав лише два кольори — коричневий і блакитний.