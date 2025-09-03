- Дата публікації
Це було красиво: "Міс-Франція" відвідала кінофестиваль у сукні від українського бренду
Французька зірка мала приголомшливий вигляд.
Іріс Міттенар — переможниця національного конкурсу краси «Міс Франція-2016» і міжнародного конкурсу краси «Міс Всесвіт-2016» — з’явилася серед гостей Венеційського кінофестивалю. Зірка прийшла на прем’єру фільму «Жодного вибору» — південнокорейського трилера режисера Пак Чхан Ука.
Іріс з’явилася на червоній доріжці в розкішній червоній сукні з широкими бретельками і фігурним декольте від українського бренду Milla Nova. Вбрання ідеально сиділо на фігурі знаменитості, підкреслюючи кожен її вигин, а також мало довгий шлейф і ефектну шнурівку на спині. Модель доповнила вбрання прикрасами з перлами та зачіскою з легкими хвилями.
Також український бренд на цей кінофестиваль одягла Леоні Ганне — німецька блогерка, модель та інфлюенсерка. Вона з’явилась на червоній доріжці у приголомшливій сукні-бюстьє від українського бренду WONÁ Concept із шовку відтінку айворі, що мала асиметричний об’ємний поділ, багато складок на спідниці та драпування на корсеті.
