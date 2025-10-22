- Дата публікації
Це було незвично: Алісія Сільверстоун здивувала сукнею-балоном із червоними гвоздиками
У такому вбранні зірку ми ще не бачили. Цей стиль їй пасував.
Акторка Алісія Сільверстоун, яку багато хто пам’ятає за фільмом «Безголові» і кліпами рок-гурту Aerosmith, відвідала прем’єру фільму «Бугонія», оскільки виконала в ньому одну з ролей.
Для заходу, який відбувся у Нью-Йорку, вона одягла білу сукню-балон від бренду Carolina Herrera з колекції весна-літо 2026. Вбрання було без бретельок і з великим принтом у вигляді червоних гвоздик. У верхній частині вбрання було об’ємним, а ось його спідниця була асиметричною — спереду трохи укороченою, через що було видно червоні гостроносі туфлі, а ззаду — з довгим шлейфом. Також у вбрання були кишені.
Алісія доповнила образ сережками з перлами, лаконічною зачіскою з проділом і макіяжем з червоною помадою на губах.
У фільмі вона зіграла з Еммою Стоун, яка виконала головну роль і теж з’явилася на цій прем’єрі. Стоун одягла ніжну сукню від Louis Vuitton з колекції весна-літо 2026.