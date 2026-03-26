Це було скромно: Гвінет Пелтроу одягла речі власного бренду на червону доріжку

Реклама

Гвінет Пелтроу відвідала 46-ту щорічну церемонію вручення премії Muse Awards, організовану New York Women in Film & Television, у Нью-Йорку. Акторка та бізнесвумен вийшла на червону доріжку у стриманому і елегантному образі, який був лише у чорному кольорі.

Зокрема акторка обрала власну лінію одягу Gwyn — сорочку, спідницю зі складками і вкорочене пальто з ґудзиками. Цей стриманий повсягденний лук вона доповнила мюлями від бренду Jude, які мали вирізи на мисі.

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Цей стриманий образ кардинально відрізнявся від того, що акторка продемонструвала на нещодавній церемонії «Оскар», коли вийшла на червону доріжку у сукні від Armani Prive з абсолютно прозорим боком, яку будуть обговорювати роками.

Реклама

Гвінет Пелтроу на «Оскарі» / © Associated Press