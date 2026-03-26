Це було скромно: Гвінет Пелтроу одягла речі власного бренду на червону доріжку
Акторка вирішила, що найкраща реклама для її марки — це вона сама.
Гвінет Пелтроу відвідала 46-ту щорічну церемонію вручення премії Muse Awards, організовану New York Women in Film & Television, у Нью-Йорку. Акторка та бізнесвумен вийшла на червону доріжку у стриманому і елегантному образі, який був лише у чорному кольорі.
Зокрема акторка обрала власну лінію одягу Gwyn — сорочку, спідницю зі складками і вкорочене пальто з ґудзиками. Цей стриманий повсягденний лук вона доповнила мюлями від бренду Jude, які мали вирізи на мисі.
Цей стриманий образ кардинально відрізнявся від того, що акторка продемонструвала на нещодавній церемонії «Оскар», коли вийшла на червону доріжку у сукні від Armani Prive з абсолютно прозорим боком, яку будуть обговорювати роками.