ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
273
Час на прочитання
2 хв

Це було сміливо: учасниця конкурсу краси, яка страждає від облисіння, зняла перуку і вийшла на сцену

Модель Мері Сіклер, нинішня власниця титулу «Міс Невада США», взяла участь у конкурсі «Міс США», який відбувся 22 жовтня.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Міс Невада США / фото: instagram.com/mary_sickler

Міс Невада США / фото: instagram.com/mary_sickler

У 22-річної дівчини тотальна алопеція, яку їй діагностували на початку грудня 2024 року, коли у неї вперше почало випадати волосся ділянками, повідомляє People.

Спочатку лікарі припустили, що у неї симптоми гніздової алопеції, або часткового облисіння, але випадіння волосся тривало, поки Мері повністю його не втратила.

Міс Невада США / фото: instagram.com/mary_sickler

Міс Невада США / фото: instagram.com/mary_sickler

Сіклер сказала, що відчувала, ніби алопеція зруйнувала весь її бренд. Вона брала участь у конкурсах краси з 10 років, і її модельна кар’єра стрімко розвивалася до того, як їй поставили діагноз; її останнє знімання було для кампанії Louis Vuitton. Вона не уявляла, як буде продовжувати працювати без волосся, але після тривалого прийняття нової зовнішності й реальності вирішила все ж таки повернутися до роботи й взяти участь у конкурсі краси.

«Я втратила все волосся і точно не думала, що виходитиму на сцену „Міс США“ без волосся, але це так. Мені знадобилося багато часу, щоб нарешті усвідомити свою красу, і я думаю, що це перший крок. Якщо ти бачиш себе красивою і визнаєш це, то й інші теж це зрозуміють», — сказала Мері.

Під час одного з дефіле Мері вийшла на подіум без перуки. Вона стала першою моделлю, що страждає на алопецію, яка брала участь у подібному конкурсі краси. Замість перуки модель прикрасила голову кристалами, що повторювали декор її красивої та гламурної сукні.

Переможницю конкурсу «Міс США» буде названо після фінального туру в п’ятницю, 24 жовтня.

Модель Мері Сіклер

Модель Мері Сіклер

Модель Мері Сіклер

Модель Мері Сіклер

Дата публікації
Кількість переглядів
273
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie