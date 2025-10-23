Це було сміливо: учасниця конкурсу краси, яка страждає від облисіння, зняла перуку і вийшла на сцену

Міс Невада США / фото: instagram.com/mary_sickler

У 22-річної дівчини тотальна алопеція, яку їй діагностували на початку грудня 2024 року, коли у неї вперше почало випадати волосся ділянками, повідомляє People.

Спочатку лікарі припустили, що у неї симптоми гніздової алопеції, або часткового облисіння, але випадіння волосся тривало, поки Мері повністю його не втратила.

Міс Невада США / фото: instagram.com/mary_sickler

Сіклер сказала, що відчувала, ніби алопеція зруйнувала весь її бренд. Вона брала участь у конкурсах краси з 10 років, і її модельна кар’єра стрімко розвивалася до того, як їй поставили діагноз; її останнє знімання було для кампанії Louis Vuitton. Вона не уявляла, як буде продовжувати працювати без волосся, але після тривалого прийняття нової зовнішності й реальності вирішила все ж таки повернутися до роботи й взяти участь у конкурсі краси.

«Я втратила все волосся і точно не думала, що виходитиму на сцену „Міс США“ без волосся, але це так. Мені знадобилося багато часу, щоб нарешті усвідомити свою красу, і я думаю, що це перший крок. Якщо ти бачиш себе красивою і визнаєш це, то й інші теж це зрозуміють», — сказала Мері.

Під час одного з дефіле Мері вийшла на подіум без перуки. Вона стала першою моделлю, що страждає на алопецію, яка брала участь у подібному конкурсі краси. Замість перуки модель прикрасила голову кристалами, що повторювали декор її красивої та гламурної сукні.

Переможницю конкурсу «Міс США» буде названо після фінального туру в п’ятницю, 24 жовтня.

