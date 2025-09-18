- Дата публікації
Це було її таємне послання: пояснюємо символізм фіолетового капелюха Меланії Трамп
Американська перша леді змусила багатьох гадати, чи було послання в її образі.
У перший день своєї зустрічі з королем Чарльзом і королевою Каміллою у Великій Британії, перша леді США Меланія Трамп обрала образ від Модного дому Dior, який доповнив фіолетовий фетровий капелюх з широкими крисами від цього ж бренду. Багатьох розвеселив той факт, що капелюх приховував обличчя Меланії, а деякі світлини з ним мали доволі комічний вигляд, але одягнула його вона, скоріш за все, не просто так.
Насправді, аксесуар першої леді був ретельно підібраний, як і його колір. Багато шанувальників королівської сім’ї зазначили, що відтінок капелюшка, імовірно, мав вшанувати королівську сім’ю. Фіолетовий колір упродовж століть асоціювався з монархією і владою.
Після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року численні пам’ятники і визначні пам’ятки в усьому світі були підсвічені саме цим кольором. Також фіолетовий був помітний у всіх деталях коронації Єлизавети II 1953 року, від запрошень до оформлення сцени у Вестмінстерському абатстві.
Дональд Трамп теж одягнув краватку фіолетового кольору, щоб бути з дружиною в одному стилі.
Було це навмисним вибором кольору чи просто збігом — не відомо, адже іноді сині фіранки — це просто сині фіранки.