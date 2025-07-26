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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
528
Час на прочитання
1 хв

Це було зворушливо: 14-річна донька Ніколь Кідман знялася з нею в рекламі

Оскароносна зірка зворушила прихильників елегантним відео, в якому також з'явилася її молодша донька.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ніколь Кідман

Ніколь Кідман

До акторки Ніколь Кідман приєдналася її дочка Фейт у новій рекламній кампанії Clé de Peau Beauté.

Ніколь Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Ніколь Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

У короткометражному чорно-білому фільмі Кідман приміряла кілька легких образів чорного кольору, зокрема шовковий костюм з блузою, асиметричну сукню з одним рукавом і сукню з сітчастою накидкою. Слів не було — тільки Ніколь, її рухи і пісня At Last співачки Етти Джеймс.

Ніколь Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Ніколь Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Однак у якийсь момент ролика вона обійняла свою 14-річну доньку Фейт — теж у класичній чорній сукні. Дівчинка з’явилася лише на кілька секунд, але це був дуже ніжний момент.

Ніколь і Фейт Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Ніколь і Фейт Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Ніколь і Фейт Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Ніколь і Фейт Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

У Ніколь, окрім доньки Фейт, є ще одна дочка — і 17-річна Сандей Роуз, обидві народилися у її стосунках з кантрі-співаком Кітом Урбаном.

Ніколь Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Ніколь Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Ніколь Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Ніколь Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Ніколь Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Ніколь Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Повну версію ролика можна подивитися нижче.

Раніше Ніколь відпочивала в Хорватії зі своєю сім’єю — дітьми, племінниками та сестрою Антонією. 27-річна племінниця акторки — Люсія Гоулі — опублікувала знімок, на якому зображена з мамою і тіткою Ніколь, яка продемонструвала своє кучеряве натуральне волосся.

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Credits

Ніколь Кідман / © Credits

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_1
Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
528
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