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- Шоу-бізнес
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Це було зворушливо: 14-річна донька Ніколь Кідман знялася з нею в рекламі
Оскароносна зірка зворушила прихильників елегантним відео, в якому також з'явилася її молодша донька.
До акторки Ніколь Кідман приєдналася її дочка Фейт у новій рекламній кампанії Clé de Peau Beauté.
У короткометражному чорно-білому фільмі Кідман приміряла кілька легких образів чорного кольору, зокрема шовковий костюм з блузою, асиметричну сукню з одним рукавом і сукню з сітчастою накидкою. Слів не було — тільки Ніколь, її рухи і пісня At Last співачки Етти Джеймс.
Однак у якийсь момент ролика вона обійняла свою 14-річну доньку Фейт — теж у класичній чорній сукні. Дівчинка з’явилася лише на кілька секунд, але це був дуже ніжний момент.
У Ніколь, окрім доньки Фейт, є ще одна дочка — і 17-річна Сандей Роуз, обидві народилися у її стосунках з кантрі-співаком Кітом Урбаном.
Повну версію ролика можна подивитися нижче.
Раніше Ніколь відпочивала в Хорватії зі своєю сім’єю — дітьми, племінниками та сестрою Антонією. 27-річна племінниця акторки — Люсія Гоулі — опублікувала знімок, на якому зображена з мамою і тіткою Ніколь, яка продемонструвала своє кучеряве натуральне волосся.