Це було зворушливо: 14-річна донька Ніколь Кідман знялася з нею в рекламі

Ніколь Кідман

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До акторки Ніколь Кідман приєдналася її дочка Фейт у новій рекламній кампанії Clé de Peau Beauté.

Ніколь Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

У короткометражному чорно-білому фільмі Кідман приміряла кілька легких образів чорного кольору, зокрема шовковий костюм з блузою, асиметричну сукню з одним рукавом і сукню з сітчастою накидкою. Слів не було — тільки Ніколь, її рухи і пісня At Last співачки Етти Джеймс.

Ніколь Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Однак у якийсь момент ролика вона обійняла свою 14-річну доньку Фейт — теж у класичній чорній сукні. Дівчинка з’явилася лише на кілька секунд, але це був дуже ніжний момент.

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Ніколь і Фейт Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Ніколь і Фейт Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

У Ніколь, окрім доньки Фейт, є ще одна дочка — і 17-річна Сандей Роуз, обидві народилися у її стосунках з кантрі-співаком Кітом Урбаном.

Ніколь Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Ніколь Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Ніколь Кідман / instagram.com/cledepeaubeauteus

Повну версію ролика можна подивитися нижче.

Раніше Ніколь відпочивала в Хорватії зі своєю сім’єю — дітьми, племінниками та сестрою Антонією. 27-річна племінниця акторки — Люсія Гоулі — опублікувала знімок, на якому зображена з мамою і тіткою Ніколь, яка продемонструвала своє кучеряве натуральне волосся.

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