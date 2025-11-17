Це було зворушливо: Артем Пивоваров не стримав сліз під час концерту і подарував свою гітару сину військового

Артем Пивоваров / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Артем Пивоваров вчора, 16 листопада, дав завершальний сьомий концерт у Палаці спорту. Він увійшов до Національного реєстру рекордів України, як перший український артист, який дав таку кількість концертів на одній локації за десять днів.

Під час цього концерту, на якому побувала редакція Леді.ТСН.ua, Артем поділився щемкою історією з дитинства, чим розчулив публіку.

Спочатку співак побачив серед глядачів у фанзоні хлопчика, який тримав плакат із написом: «Мій тато військовий тримає мене, я тримаю для тебе подарунок». Пивоваров запросив хлопчика вийти до нього на сцену. Вони сіли разом на сходинку, щоб поспілкуватися.

Хлопчика звати Ілля. Він презентував Артему подарунок — казку про нього, яку написав разом зі своєю мамою.

Пивоваров вирішив поділитися з хлопчиком та всіма глядачами своєю особистою історією. Артем пригадав себе в дитинстві, як знайшов свою першу гітару і яку роль вона відіграла у його становленні, як артиста.

«Мені було 9 років, я знайшов гітару на вулиці. Це було найособливіше, що відбувалося у моєму житті. Я жив на той час у своєї бабусі і дідуся (у Вовчанську, — прим.ред). І я ходив з цією гітарою протягом півроку, наспівував пісні без струн — сусіди були незадоволені цим. І через деякий час ми спробували з дідусем поставити на неї струни. Я почав придумувати свої перші мелодії…», — розповідав співак і в цей момент його очі налилися сльозами.

Опанувавши свої емоції, Артем продовжив: «Через 13 років не стало мого дідуся, а ще через 13 років не стало мого міста, гітари і гаража, в якому залишилась ця гітара. Ця гітара подарувала мені цілий світ…», — промовив це Артем і заплакав. Ілля обійняв співака. В цей щемкий момент, здається, заплакали всі у залі й публіка підтримала артиста гучними оплесками.

Пивоваров зізнався, що ця гітара познайомила його з багатьма людьми і саме завдяки їй він почав писати свої пісні у 12 років.

«Ця гітара подарувала мені неймовірні можливості. Ця гітара познайомила мене з людьми, з якими я почав крокувати і писати музику на студії, свої перші роботи. І ось через багато років я зустрів людей, які продовжують зі мною крокувати вже десятиріччями…», — поділився Артем.

Він представив публіці свого барабанщика та звукорежисера, які вже протягом багатьох років залишаються з ним у команді.

«Я щоразу згадую цю гітару, тому що, якби не було цієї гітари, не було б моєї музики і не було б цих десятків тисяч сяйливих очей, цих мільйонів слухачів по всьому світові. Ця гітара зробила мене тим, хто я є», — сказав Пивоваров.

Після цього Артем подарував свою гітару, з якою виступав на концертах, Іллі.

«Але у мене є одна умова. Я хочу щоб через 13 років мінімум ти мене запросив на свій концерт», — зазначив артист.

Хлопчик відповів згодою і вони обійнялися. Потім Ілля попросив Артема підписати для нього прапор. Співак сказав, що може підписати йому не лише прапор, а й гітару і додав: «Я можу тобі на все життя до кінця моєї кар’єри подарувати квитки на мої концерти у будь-якому місті». А ще артист сказав, що, можливо, наступного разу вони зіграють разом.

Пивоваров провів хлопчика до його батьків, обійнявся з його мамою і сказав: «Вам треба починати ходити у музичну школу. Нічого тепер не вдієш, ви пообіцяли».