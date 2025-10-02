- Дата публікації
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
Це був не просто базовий тренч: Дженніфер Лоуренс одягла просте, але шикарне вбрання на показ Dior
Зірка прийшла підтримати дебют Джонатана Андерсона в Парижі.
Співпраця Дженніфер Лоуренс з Модним домом Dior розпочалася ще 2012-го, і відтоді вона вірна прихильниця й амбасадорка цього бренду. Акторка обирає розкішні вечірні сукні від французької марки для своїх появ на червоних доріжках, а її поява на «Оскарі» в ніжно-рожевій сукні від Dior стала одним з найкультовіших моментів церемонії.
І саме тому, коли бренд переживає величезні зміни, зокрема перейшов під крило дизайнера Джонатана Андерсона, то акторка прийшла підтримати його в день дебюту — презентації колекції весна-літо 2026.
На Тиждень моди Лоуренс одягла класичне вбрання, яке ідеально пасувало б для багатьох подій: ділової зустрічі, вечері або світського заходу. Акторка одягла класичні сірі штани, вільну подовжену сорочку та жилетку.
Також образ Дженніфер доповнили гостроносі туфлі на підборах, невеликий клатч винного кольору, легкий макіяж і зачіска з недбалими локонами.
Однак найцікавішою деталлю луку був плащ пісочного кольору. На перший погляд здавалося, що це просто тренч, але насправді його доповнювали кілька складок тканини ззаду, які надавали об’єму і робили його не просто базовим верхнім одягом, а більш оригінальною його варіацією.
До Франції голлівудська акторка прибула з Іспанії, адже зовсім нещодавно відвідувала там 73-й кінофестиваль у Сан-Себастьяні. У межах цього заходу їй вручили престижну премію Premio Donostia. Лоуренс продемонструвала на публіці сукню від британського бренду Phoebe Philo.