Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
2 хв

Це був не просто базовий тренч: Дженніфер Лоуренс одягла просте, але шикарне вбрання на показ Dior

Зірка прийшла підтримати дебют Джонатана Андерсона в Парижі.

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Співпраця Дженніфер Лоуренс з Модним домом Dior розпочалася ще 2012-го, і відтоді вона вірна прихильниця й амбасадорка цього бренду. Акторка обирає розкішні вечірні сукні від французької марки для своїх появ на червоних доріжках, а її поява на «Оскарі» в ніжно-рожевій сукні від Dior стала одним з найкультовіших моментів церемонії.

І саме тому, коли бренд переживає величезні зміни, зокрема перейшов під крило дизайнера Джонатана Андерсона, то акторка прийшла підтримати його в день дебюту — презентації колекції весна-літо 2026.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

На Тиждень моди Лоуренс одягла класичне вбрання, яке ідеально пасувало б для багатьох подій: ділової зустрічі, вечері або світського заходу. Акторка одягла класичні сірі штани, вільну подовжену сорочку та жилетку.

Також образ Дженніфер доповнили гостроносі туфлі на підборах, невеликий клатч винного кольору, легкий макіяж і зачіска з недбалими локонами.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Однак найцікавішою деталлю луку був плащ пісочного кольору. На перший погляд здавалося, що це просто тренч, але насправді його доповнювали кілька складок тканини ззаду, які надавали об’єму і робили його не просто базовим верхнім одягом, а більш оригінальною його варіацією.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

До Франції голлівудська акторка прибула з Іспанії, адже зовсім нещодавно відвідувала там 73-й кінофестиваль у Сан-Себастьяні. У межах цього заходу їй вручили престижну премію Premio Donostia. Лоуренс продемонструвала на публіці сукню від британського бренду Phoebe Philo.

Дженніфер Лоуренс в Іспанії на кінофестивалі / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс в Іспанії на кінофестивалі / © Associated Press

