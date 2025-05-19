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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Це був ніжний образ: Дженніфер Лоуренс одягла на фотокол вбрання від Dior з вишивкою

Кінофестиваль у Франції — перший офіційний захід, який вона відвідала після народження другої дитини.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс прибула до Франції, щоб презентувати публіці фільм «Здохни, коханий» режисерки Лінн Ремсі. У цій картині вона зіграла головну роль разом із Робертом Паттінсоном.

Дженніфер Лоуренс з Робертом Паттінсоном / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс з Робертом Паттінсоном / © Associated Press

На фотоколлі до фільму, який відбувся 18 травня, Лоуренс прийшла у легкому та вільному вбранні від Dior з колекції Pre-Fall 2025. Вона носила довгу сукню, яка була бежевою зверху, мала довгі рукави та напуск. Спідниця цього вбрання мала легкий зелений градієнт на подолі, а також її прикрашала вишивка.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер доповнила образ прикрасами від Irene Neuwirth, лаконічними босоніжками, які були практично непомітні через довжину її сукні, а також окуляри Olivier Peoples.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Також Лоуренс сяяла на червоній доріжці кінофестивалю. Вона продемонструвала ексклюзивну білу сукню від Dior з плісуванням і шлейфом.

Дженніфер Лоуренс на червоній доріжці 78-го Каннського кінофестивалю / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс на червоній доріжці 78-го Каннського кінофестивалю / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

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Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

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