Це був ніжний образ: Дженніфер Лоуренс одягла на фотокол вбрання від Dior з вишивкою

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

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Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс прибула до Франції, щоб презентувати публіці фільм «Здохни, коханий» режисерки Лінн Ремсі. У цій картині вона зіграла головну роль разом із Робертом Паттінсоном.

Дженніфер Лоуренс з Робертом Паттінсоном / © Associated Press

На фотоколлі до фільму, який відбувся 18 травня, Лоуренс прийшла у легкому та вільному вбранні від Dior з колекції Pre-Fall 2025. Вона носила довгу сукню, яка була бежевою зверху, мала довгі рукави та напуск. Спідниця цього вбрання мала легкий зелений градієнт на подолі, а також її прикрашала вишивка.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер доповнила образ прикрасами від Irene Neuwirth, лаконічними босоніжками, які були практично непомітні через довжину її сукні, а також окуляри Olivier Peoples.

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Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Також Лоуренс сяяла на червоній доріжці кінофестивалю. Вона продемонструвала ексклюзивну білу сукню від Dior з плісуванням і шлейфом.

Дженніфер Лоуренс на червоній доріжці 78-го Каннського кінофестивалю / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press