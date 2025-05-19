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- Шоу-бізнес
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Це був ніжний образ: Дженніфер Лоуренс одягла на фотокол вбрання від Dior з вишивкою
Кінофестиваль у Франції — перший офіційний захід, який вона відвідала після народження другої дитини.
Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс прибула до Франції, щоб презентувати публіці фільм «Здохни, коханий» режисерки Лінн Ремсі. У цій картині вона зіграла головну роль разом із Робертом Паттінсоном.
На фотоколлі до фільму, який відбувся 18 травня, Лоуренс прийшла у легкому та вільному вбранні від Dior з колекції Pre-Fall 2025. Вона носила довгу сукню, яка була бежевою зверху, мала довгі рукави та напуск. Спідниця цього вбрання мала легкий зелений градієнт на подолі, а також її прикрашала вишивка.
Дженніфер доповнила образ прикрасами від Irene Neuwirth, лаконічними босоніжками, які були практично непомітні через довжину її сукні, а також окуляри Olivier Peoples.
Також Лоуренс сяяла на червоній доріжці кінофестивалю. Вона продемонструвала ексклюзивну білу сукню від Dior з плісуванням і шлейфом.