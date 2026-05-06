Це був повний провал: найгірше одягненою зіркою Met Gala стала індійська фотомодель
У цей лук бренд заклав багато сенсів, однак на заході він здавався занадто простим і невиразним.
26-річна Бхавіта Мандава дебютувала цього року на Met Gala, однак її образ став повним провалом. Річ у тім, що серед безлічі розкішних і креатичних образів знаменитостей дівчина, здавалось, з’явилася у звичайному повсякденному луку.
Бхавіту одягав на подію Модний дім Chanel і її костюм був ілюзією, чи радже імітацією, адже здавалось, що це светр і джинси, але насправді її речі виготовлені з тонкого і високоякісного шовку.
Образ моделі доповнили двоколірні культові туфлі Chanel та прикраси.
Однак чи настільки цей лук простий, яким здається? Ймовірно ідея образу полягає у тому, щоб бути відсиланням до важливого моменту у житті Бхавіти, коли вона вперше відкрила показ Chanel Pre-Fall 2026, який відбувся на платформі метро в Нью-Йорку.