Це був сміливий вибір: Сідні Свіні одягла прозору срібну сукню з "мокрим" ефектом

Сідні Свіні / © Associated Press

Реклама

28-річна Сідні Свіні, зірка якої засвітилася над Голлівудом після серіалу «Ейфорія», прибула на захід журналу Variety «Сила жінок 2025: Лос-Анджелес», що відбувся у Беверлі-Гіллз.

Сідні Свіні / © Associated Press

Дівчина вирішила привернути увагу, акцентувавши її на грудях. Річ у тім, що вона одягла сріблясту сукню від бренду Christian Cowan з колекції весна-літо 2026, яка була напівпрозорою, а бюстгальтер вона вирішила під неї не одягати.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сукня підкреслювала вигини її фігури завдяки бежевому корсету, на якому тканина збиралася легкими складками, створюючи «мокрий» ефект.

Реклама

Рукава сукні були довжиною до ліктя, а спідниця — довгою і вільною. Образ доповнювали також макіяж у нюдовій гамі, кілька прикрас і нова зачіска Сідні — нещодавно вона відрізала довге волосся в каре.

Сідні Свіні / © Associated Press

На публіці акторка з’явилася без свого нового бойфренда. Нещодавно стало відомо, що в неї роман зі Скутером Брауном. Вони підтвердили стосунки, з’явившись разом у Нью-Йорку. Новий бойфренд дівчини набагато старший за неї — йому 44 роки. Скутер Браун — американський бізнесмен та музичний продюсер, який працював з Каньє Вестом, Джастіном Бібером, Аріаною Гранде та Демі Ловато.