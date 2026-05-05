Це був її дебют: 17-річна донька Ніколь Кідман сяяла на Met Gala у квітковому ансамблі
Юна красуня ще не мала би бути допущеною до цього заходу, адже від 2018 року туди допускаються лише ті, кому виповнилося 18 років.
Донька відомої голлівудської акторки Ніколь Кідман вперше відвідала Met Gala, а її образ для заходу готував Модний дім Dior у показах якого вона неодноразово приймала участь як модель.
17-річна красуня одягла ніжну рожево-бузкову сукню, яка мала пишний ліф повністю прикрашений квітковими деталями. Спідниця ж сукні була прямою і теж мала квіткові аплікації, а також невеликий шлейф, що додавав образу цікавості.
Вуха моделі прикрашали сережки, що нагадували квіти гіацинтів. Позувала на заході Сандей Роуз з мамою Ніколь Кідман, яка цього разу з’явилася у червоній сукні Chanel з лелітками і пір’ям.
