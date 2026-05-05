Це був її дебют: 17-річна донька Ніколь Кідман сяяла на Met Gala у квітковому ансамблі

Сандей Роуз

Донька відомої голлівудської акторки Ніколь Кідман вперше відвідала Met Gala, а її образ для заходу готував Модний дім Dior у показах якого вона неодноразово приймала участь як модель.

17-річна красуня одягла ніжну рожево-бузкову сукню, яка мала пишний ліф повністю прикрашений квітковими деталями. Спідниця ж сукні була прямою і теж мала квіткові аплікації, а також невеликий шлейф, що додавав образу цікавості.

Вуха моделі прикрашали сережки, що нагадували квіти гіацинтів. Позувала на заході Сандей Роуз з мамою Ніколь Кідман, яка цього разу з’явилася у червоній сукні Chanel з лелітками і пір’ям.

Сандей Роуз і Ніколь Кідман

