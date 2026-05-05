ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
381
Час на прочитання
1 хв

Це був її дебют: 17-річна донька Ніколь Кідман сяяла на Met Gala у квітковому ансамблі

Юна красуня ще не мала би бути допущеною до цього заходу, адже від 2018 року туди допускаються лише ті, кому виповнилося 18 років.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Сандей Роуз

Сандей Роуз / © Associated Press

Донька відомої голлівудської акторки Ніколь Кідман вперше відвідала Met Gala, а її образ для заходу готував Модний дім Dior у показах якого вона неодноразово приймала участь як модель.

17-річна красуня одягла ніжну рожево-бузкову сукню, яка мала пишний ліф повністю прикрашений квітковими деталями. Спідниця ж сукні була прямою і теж мала квіткові аплікації, а також невеликий шлейф, що додавав образу цікавості.

Сандей Роуз / © Getty Images

Сандей Роуз / © Getty Images

Вуха моделі прикрашали сережки, що нагадували квіти гіацинтів. Позувала на заході Сандей Роуз з мамою Ніколь Кідман, яка цього разу з’явилася у червоній сукні Chanel з лелітками і пір’ям.

Сандей Роуз і Ніколь Кідман / © Associated Press

Сандей Роуз і Ніколь Кідман / © Associated Press

Пропонуємо розглянути луки, в яких Ніколь Кідман з’являлася у попередні роки на Met Gala.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
381
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie