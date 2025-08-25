ТСН у соціальних мережах

Це доступно всім: Джеймс Міддлтон поділився секретом, як вони з дружиною Алізе вирішують конфлікти в сім’ї

Молодший брат принцеси Кейт опублікував у Instagram відео неймовірно мальовничу пробіжку.

Ольга Кузьменко
Алізе Тевене та Джеймс Міддлтон

Алізе Тевене і Джеймс Міддлтон / © Instagram Джеймса Міддлтона

На відео зображено його дружину Алізе Тевену. Джеймс Міддлтон зненацька поділився з підписниками інформацією про те, як вони з Алізе вирішують труднощі, з якими неодмінно стикається кожна подружня пара.

«Від того часу, як ми познайомилися, ми з Алізе бігаємо пліч-о-пліч. Насправді, якщо ми колись сваримося, біг — це наш спосіб розрядити обстановку (частково тому, що жоден з нас не може розмовляти під час цього). Останнім часом ми збиралися бігати за Ініго, але нещодавно я запланувала цей забіг в Альпах, і він, можливо, буде найкрасивішим», — написав Міддлтон.

Джеймс та Алізе у шлюбі від 2021 року, а восени 2023 року у пари народився первісток — син Ініго. У свій день народження у квітні Джеймс ділився милим відео із сином.

