- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 80
- Час на прочитання
- 1 хв
Це доступно всім: Джеймс Міддлтон поділився секретом, як вони з дружиною Алізе вирішують конфлікти в сім’ї
Молодший брат принцеси Кейт опублікував у Instagram відео неймовірно мальовничу пробіжку.
На відео зображено його дружину Алізе Тевену. Джеймс Міддлтон зненацька поділився з підписниками інформацією про те, як вони з Алізе вирішують труднощі, з якими неодмінно стикається кожна подружня пара.
«Від того часу, як ми познайомилися, ми з Алізе бігаємо пліч-о-пліч. Насправді, якщо ми колись сваримося, біг — це наш спосіб розрядити обстановку (частково тому, що жоден з нас не може розмовляти під час цього). Останнім часом ми збиралися бігати за Ініго, але нещодавно я запланувала цей забіг в Альпах, і він, можливо, буде найкрасивішим», — написав Міддлтон.
Джеймс та Алізе у шлюбі від 2021 року, а восени 2023 року у пари народився первісток — син Ініго. У свій день народження у квітні Джеймс ділився милим відео із сином.