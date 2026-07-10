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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

Це дуже романтично: Міллі Боббі Браун вийшла у світ у сукні з рюшами

Акторка мала вишуканий і ніжний вигляд, а її образ був продуманим до дрібниць.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Міллі Боббі Браун

Міллі Боббі Браун / © Getty Images

Міллі Боббі Браун потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Її помітили в легкій шовковій сукні з квітковим принтом із шифону від Donde Esteban.

Рожево-червоні квіти й зелене листя прикрашали тканину, а сама сукня мала ніжні спущені бретелі та багатоярусну спідницю з каскадними рюшами. Вона доповнила сукню босоніжками на танкетці та сережками-краплями з білими сапфірами від Mejuri.

Міллі Боббі Браун / © Getty Images

Міллі Боббі Браун / © Getty Images

Волосся акторка вклала у легкі романтичні хвилі, які елегантно спадали на її плечі.

Ця сукня акторки нагадала образ іншої зірки — акторки Сари Джессіки Паркер — рожеву сукню, яку та носила у одній із серій серіалу «Секс і місто».

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
128
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