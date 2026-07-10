Це дуже романтично: Міллі Боббі Браун вийшла у світ у сукні з рюшами

Міллі Боббі Браун / © Getty Images

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Міллі Боббі Браун потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Її помітили в легкій шовковій сукні з квітковим принтом із шифону від Donde Esteban.

Рожево-червоні квіти й зелене листя прикрашали тканину, а сама сукня мала ніжні спущені бретелі та багатоярусну спідницю з каскадними рюшами. Вона доповнила сукню босоніжками на танкетці та сережками-краплями з білими сапфірами від Mejuri.

Міллі Боббі Браун / © Getty Images

Волосся акторка вклала у легкі романтичні хвилі, які елегантно спадали на її плечі.

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Ця сукня акторки нагадала образ іншої зірки — акторки Сари Джессіки Паркер — рожеву сукню, яку та носила у одній із серій серіалу «Секс і місто».

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