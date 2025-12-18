- Дата публікації
Це ідеальна святкова сукня: Тейлор Свіфт вийшла у світ в бордовому оксамитовому міні
Відома красуня обрала вбрання зі скульптурним силуетом.
Попзірка Тейлор Свіфт продемонструвала одну із наймиліших своїх суконь у святковому стилі — вишукане оксамитове міні з відкритими плечима. Це вбрання співачки було від бренду David Koma і ідеально підкреслювало фігуру, а архітектурна лінія плечей додавала витонченості образу.
Цю бордову сукню Свіфт носила у поєднанні із туфлями від Aquazzura у такому ж вишуканому кольорі і з оксамиту, а також зібрала волосся у високу зачіску, зробила свій фірмовий макіяж із червоною помадою та одягла коштовності серед який можна помітити приголомшливе вінтажне кольє з рубінами, діамантами та 18-каратним золотом і браслет з опалом від Danes Road Antiques.
Тейлор була дійсно чарівною і милою, однак цей лук кардинально відрізняється від того, що співачка любить носити і звичайному житті. Тейлор часто фотографують у мініспідницях, але це і не дивно, адже у неї приголомшлива фігура, але її стиль зазвичай дуже лаконічний, хоч і включає насправді люксові бренди та аксесуари.
Наприклад, минулого тижня співачку сфотографували у Нью-Йорку у одній із наймодніших парі чобіт цієї зими.