Це ідеальна святкова сукня: Тейлор Свіфт вийшла у світ в бордовому оксамитовому міні

Відома красуня обрала вбрання зі скульптурним силуетом.

Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Попзірка Тейлор Свіфт продемонструвала одну із наймиліших своїх суконь у святковому стилі — вишукане оксамитове міні з відкритими плечима. Це вбрання співачки було від бренду David Koma і ідеально підкреслювало фігуру, а архітектурна лінія плечей додавала витонченості образу.

Цю бордову сукню Свіфт носила у поєднанні із туфлями від Aquazzura у такому ж вишуканому кольорі і з оксамиту, а також зібрала волосся у високу зачіску, зробила свій фірмовий макіяж із червоною помадою та одягла коштовності серед який можна помітити приголомшливе вінтажне кольє з рубінами, діамантами та 18-каратним золотом і браслет з опалом від Danes Road Antiques.

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор була дійсно чарівною і милою, однак цей лук кардинально відрізняється від того, що співачка любить носити і звичайному житті. Тейлор часто фотографують у мініспідницях, але це і не дивно, адже у неї приголомшлива фігура, але її стиль зазвичай дуже лаконічний, хоч і включає насправді люксові бренди та аксесуари.

Наприклад, минулого тижня співачку сфотографували у Нью-Йорку у одній із наймодніших парі чобіт цієї зими.

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

