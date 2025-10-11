ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
15
1 хв

Це лаконічно, але дуже красиво: Айла Фішер у білій коктейльній сукні вийшла на червону доріжку

Сукня підкреслювала фігуру відомої акторки і це було дуже жіночно.

Юлія Каранковська
Айла Фішер

Айла Фішер / © Associated Press

49-річна австралійська акторка Айла Фішер відвідала показ фільму «Джей Келлі», який презентували в межах 69-го Лондонського кінофестивалю. Акторка сяяла на червоній доріжці в ніжній і лаконічній білій сукні-бюстьє, яка була розшита лелітками.

Вбрання ідеально підкреслювало фігуру знаменитості, а доповнила вона його сріблястими босоніжками і масивними сережками з камінням. Макіяж Айла зробила яскравий — акцент був на яскраво-червоних губах.

Айла Фішер / © Associated Press

Айла Фішер / © Associated Press

Але головним акцентом образу було волосся зірки — красиві та довгі руді локони красиво контрастували з її світлою сукнею.

Айла Фішер / © Associated Press

Айла Фішер / © Associated Press

Нагадаємо, що також нещодавно зірка відвідала захід, який проводився фондом Джорджем і Амаль Клуні. Айла Фішер позувала фотографам в обтислому довгому вечірньому вбранні з декольте і розрізом на спідниці.

Айла Фішер / © Associated Press

Айла Фішер / © Associated Press

Образ вона доповнила клатчем пудрового кольору і босоніжками на великих платформах.

Айла Фішер / © Associated Press

Айла Фішер / © Associated Press

