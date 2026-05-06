Шоу-бізнес
252
1 хв

Це модний шедевр: олімпійська чемпіонка одягла сукню з 15 тисяч скляних бульбашок

У цьому образі переплелись висока мода та технології.

Юлія Каранковська
Айлін Гу

Айлін Гу / © Associated Press

Олімпійська чемпіонка Ейлін Гу привернула увагу на цьогорічному Met Gala сукнею, зробленою з 15 тисяч скляних бульбашок. Її вихід став одним із найпам’ятніших модних моментів вечора.

Цю сукню для 22-річної дівчини створила нідерландська дизайнерка Іріс ван Герпен. Але це творіння було не просто візуальним видовищем — сукня інтерактивна і буквально створювала бульбашки під час рухів Ейлін та випускала через спеціальні отвори у спідниці.

На виготовлення сукні пішло понад 2500 годин. Образ красуня доповнила високою зачіскою, блискучим макіяжем і ніжними мюлями з прозорими пряжками.

