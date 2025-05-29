- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 165
- Час на прочитання
- 2 хв
Це не пластична хірургія: Ліндсей Логан розповіла, в чому секрет її зовнішнього перевтілення
Зовнішність акторки останнім часом часто обговорюють, адже вона дуже змінилася.
38-річна американська актриса Ліндсей Логан стала головною зіркою нового номера американської редакції журналу ELLE. На обкладинці глянцю вона з’явилася в ефектній штучній білій шубі Dolce & Gabbana, чорних колготках і туфлях-слінгбеках від Saint Laurent.
А в інтерв’ю журналу Логан розповіла про своє повернення на великий екран, останні роботи, материнство і секрети краси.
У Мережі часто обговорюють зовнішність акторки, адже за останні декілька років вона дуже змінилася. Ліндсей не стала заперечувати, що робить ін’єкції ботоксу, проте зазначила, що не вдавалася до послуг пластичних хірургів.
«Я п’ю цей сік щоранку: морква, імбир, лимон, оливкова олія, яблуко. Я також п’ю багато зеленого чаю, багато води. Я велика шанувальниця маринованих буряків, тому додаю їх майже в усе. Мій догляд за шкірою дуже специфічний. Я пробую деякі сироватки зараз. Крім того, я велика шанувальниця вмивання крижаною водою після пробудження. Я п’ю багато лимонного соку й додаю тонни насіння чиа у свою воду. Щоранку — патчі під очі. Також захоплююся лазерами», — розповіла Лохан.
І додала: «Моя шкіра змінилася після народження сина. Вона стала дуже чутливою. Ось що дійсно змусило мене змінити всю мою рутину, дієту і таке інше. Я здала аналізи крові і подумала: „Я хочу знати все, на що в мене алергія“. Потім я все це виключила, що дало чудовий результат».
Раніше, нагадаємо, Ліндсей Лохан в елегантній сукні зі складками отримала нагороду у Лас-Вегасі отримала нагороду у Лас-Вегасі.