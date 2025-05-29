Це не пластична хірургія: Ліндсей Логан розповіла, в чому секрет її зовнішнього перевтілення

Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

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38-річна американська актриса Ліндсей Логан стала головною зіркою нового номера американської редакції журналу ELLE. На обкладинці глянцю вона з’явилася в ефектній штучній білій шубі Dolce & Gabbana, чорних колготках і туфлях-слінгбеках від Saint Laurent.

Ліндсей Логан

А в інтерв’ю журналу Логан розповіла про своє повернення на великий екран, останні роботи, материнство і секрети краси.

У Мережі часто обговорюють зовнішність акторки, адже за останні декілька років вона дуже змінилася. Ліндсей не стала заперечувати, що робить ін’єкції ботоксу, проте зазначила, що не вдавалася до послуг пластичних хірургів.

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Линдсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

«Я п’ю цей сік щоранку: морква, імбир, лимон, оливкова олія, яблуко. Я також п’ю багато зеленого чаю, багато води. Я велика шанувальниця маринованих буряків, тому додаю їх майже в усе. Мій догляд за шкірою дуже специфічний. Я пробую деякі сироватки зараз. Крім того, я велика шанувальниця вмивання крижаною водою після пробудження. Я п’ю багато лимонного соку й додаю тонни насіння чиа у свою воду. Щоранку — патчі під очі. Також захоплююся лазерами», — розповіла Лохан.

Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

І додала: «Моя шкіра змінилася після народження сина. Вона стала дуже чутливою. Ось що дійсно змусило мене змінити всю мою рутину, дієту і таке інше. Я здала аналізи крові і подумала: „Я хочу знати все, на що в мене алергія“. Потім я все це виключила, що дало чудовий результат».

Ліндсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Раніше, нагадаємо, Ліндсей Лохан в елегантній сукні зі складками отримала нагороду у Лас-Вегасі отримала нагороду у Лас-Вегасі.

© Getty Images © Associated Press © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Getty Images © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images © Getty Images