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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
2 хв

Це не пластична хірургія: Ліндсей Логан розповіла, в чому секрет її зовнішнього перевтілення

Зовнішність акторки останнім часом часто обговорюють, адже вона дуже змінилася.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ліндсей Логан

Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

38-річна американська актриса Ліндсей Логан стала головною зіркою нового номера американської редакції журналу ELLE. На обкладинці глянцю вона з’явилася в ефектній штучній білій шубі Dolce & Gabbana, чорних колготках і туфлях-слінгбеках від Saint Laurent.

Ліндсей Логан

Ліндсей Логан

А в інтерв’ю журналу Логан розповіла про своє повернення на великий екран, останні роботи, материнство і секрети краси.

У Мережі часто обговорюють зовнішність акторки, адже за останні декілька років вона дуже змінилася. Ліндсей не стала заперечувати, що робить ін’єкції ботоксу, проте зазначила, що не вдавалася до послуг пластичних хірургів.

Линдсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Линдсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

«Я п’ю цей сік щоранку: морква, імбир, лимон, оливкова олія, яблуко. Я також п’ю багато зеленого чаю, багато води. Я велика шанувальниця маринованих буряків, тому додаю їх майже в усе. Мій догляд за шкірою дуже специфічний. Я пробую деякі сироватки зараз. Крім того, я велика шанувальниця вмивання крижаною водою після пробудження. Я п’ю багато лимонного соку й додаю тонни насіння чиа у свою воду. Щоранку — патчі під очі. Також захоплююся лазерами», — розповіла Лохан.

Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

І додала: «Моя шкіра змінилася після народження сина. Вона стала дуже чутливою. Ось що дійсно змусило мене змінити всю мою рутину, дієту і таке інше. Я здала аналізи крові і подумала: „Я хочу знати все, на що в мене алергія“. Потім я все це виключила, що дало чудовий результат».

Ліндсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ліндсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Раніше, нагадаємо, Ліндсей Лохан в елегантній сукні зі складками отримала нагороду у Лас-Вегасі отримала нагороду у Лас-Вегасі.

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Associated Press

© Associated Press

Линдсей Лохан_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Линдсей Лохан_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
165
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