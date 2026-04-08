- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 111
- Час на прочитання
- 1 хв
Це нове "прочитання" хижого принту: акторка Гантер Шафер у прозорій сукні з лелітками сяяла на прем’єрі
Така сукня не потребує багато прикрас, тому акторка обмежила свої аксесуари мінімумом.
Фанати серіалу «Ейфорія» дочекались дня презентації цього гучного шоу. Третій сезон обіцяє бути не менш приголомшливим і сміливим, ніж попередні, а актори, які зіграли у ньому головні ролі, неабияк підігріли цікавість, зокрема своїми луками на червоній доріжці.
Однією із найобговорюваніших зірок червоної доріжки стала 27-річна акторка Гантер Шафер, яка вийшла на публіку у золотому вбранні на тонких бретельках.
Її сукня була з весняної колекції Roberto Cavalli 2026 року, мала вишивку золотими і срібними лелітками та бісером по прозорій тканині, яка створювала «хижий» тигровий малюнок. На спині у сукні була вставка з цупкішої тканини, яка імітувала корсет.
Доповнила акторка своє гламурне і без сумніву розкішне вбрання шоколадними туфлями, дуже лаконічним макіяжем і зачіскою, а також відмовилась від прикрас, щоб не переборщити з блиском.
Здається, що цим образом Гантер вирішила продемонструвати, що хижий принт — це ідеальний вибір для тих, хто хоче бути яскравим, виділитись із натовпу і бути у тренді. Останні кілька сезонів цей принт пережив ренесанс і активно з’являється на показах, а також у образах знаменитостей. Хтось носить такі імітації малюнку з хутра хижих котів як акцент образу, а хтось як Шафер — робить центральним елементом луку.