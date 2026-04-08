Це нове "прочитання" хижого принту: акторка Гантер Шафер у прозорій сукні з лелітками сяяла на прем’єрі

Гантер Шафер / © Associated Press

Фанати серіалу «Ейфорія» дочекались дня презентації цього гучного шоу. Третій сезон обіцяє бути не менш приголомшливим і сміливим, ніж попередні, а актори, які зіграли у ньому головні ролі, неабияк підігріли цікавість, зокрема своїми луками на червоній доріжці.

Однією із найобговорюваніших зірок червоної доріжки стала 27-річна акторка Гантер Шафер, яка вийшла на публіку у золотому вбранні на тонких бретельках.

Гантер Шафер / © Associated Press

Її сукня була з весняної колекції Roberto Cavalli 2026 року, мала вишивку золотими і срібними лелітками та бісером по прозорій тканині, яка створювала «хижий» тигровий малюнок. На спині у сукні була вставка з цупкішої тканини, яка імітувала корсет.

Доповнила акторка своє гламурне і без сумніву розкішне вбрання шоколадними туфлями, дуже лаконічним макіяжем і зачіскою, а також відмовилась від прикрас, щоб не переборщити з блиском.

Гантер Шафер / © Associated Press

Здається, що цим образом Гантер вирішила продемонструвати, що хижий принт — це ідеальний вибір для тих, хто хоче бути яскравим, виділитись із натовпу і бути у тренді. Останні кілька сезонів цей принт пережив ренесанс і активно з’являється на показах, а також у образах знаменитостей. Хтось носить такі імітації малюнку з хутра хижих котів як акцент образу, а хтось як Шафер — робить центральним елементом луку.