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- Шоу-бізнес
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"Це помилка": родина супермоделі Жизель Бундхен не схвалювала її шлюб із тренером з джиу-джитсу
Родичі попереджали модель про можливі фінансові наслідки.
Близькі 46-річної бразильської супермоделі Жизель Бундхен нібито з побоюванням поставилися до її рішення вийти заміж за 39-річного інструктора з джиу-джитсу Гоакіма Валенте. Вони вважали, що їй не варто поспішати з офіційним оформленням стосунків, і навіть намагалися відрадити її від весілля. Про це повідомляє Page Six з посиланням на джерела з оточення моделі.
За словами інсайдера, родина Жизель була стурбована значною різницею у фінансовому становищі подружжя. Близькі вважали, що Валенте, статки якого не можна порівняти з багатомільйонним статком моделі, може отримати певні фінансові переваги завдяки шлюбу.
«Вони думали, що це помилка», — розповів джерело виданню. За його словами, родичі радили Бундхен просто жити разом із коханим, не укладаючи офіційного шлюбу.
Особливе занепокоєння у оточення моделі нібито викликали умови шлюбного договору. Інсайдер стверджував, що в документі можуть бути лазівки, які в разі розлучення дозволять Валенте претендувати на фінансову компенсацію. Втім, жодних підтверджень існування таких умов публічно не наводилося.
Як стверджує джерело, на рішення Жизель вплинули її традиційні погляди на сім’ю, наполегливість Гоакіма та народження у пари спільної дитини. Модель, судячи з усього, була впевнена у своєму виборі й не прислухалася до побоювань родичів.
Нагадаємо, Жизель Бундхен і Гоакім Валенте познайомилися завдяки заняттям джиу-джитсу. Їхні стосунки стали публічними після розлучення моделі з Томом Бреді. У лютому 2025 року у пари народився син, а згодом вони офіційно одружилися. Для Жизель цей шлюб став другим.