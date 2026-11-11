"Це помилка": родина супермоделі Жизель Бундхен не схвалювала її шлюб із тренером з джиу-джитсу

Жизель Бундхен та Гоакім Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

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Близькі 46-річної бразильської супермоделі Жизель Бундхен нібито з побоюванням поставилися до її рішення вийти заміж за 39-річного інструктора з джиу-джитсу Гоакіма Валенте. Вони вважали, що їй не варто поспішати з офіційним оформленням стосунків, і навіть намагалися відрадити її від весілля. Про це повідомляє Page Six з посиланням на джерела з оточення моделі.

За словами інсайдера, родина Жизель була стурбована значною різницею у фінансовому становищі подружжя. Близькі вважали, що Валенте, статки якого не можна порівняти з багатомільйонним статком моделі, може отримати певні фінансові переваги завдяки шлюбу.

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Жизель Бундхен та Гоакім Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

«Вони думали, що це помилка», — розповів джерело виданню. За його словами, родичі радили Бундхен просто жити разом із коханим, не укладаючи офіційного шлюбу.

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Особливе занепокоєння у оточення моделі нібито викликали умови шлюбного договору. Інсайдер стверджував, що в документі можуть бути лазівки, які в разі розлучення дозволять Валенте претендувати на фінансову компенсацію. Втім, жодних підтверджень існування таких умов публічно не наводилося.

Жизель Бундхен із молодшим сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Як стверджує джерело, на рішення Жизель вплинули її традиційні погляди на сім’ю, наполегливість Гоакіма та народження у пари спільної дитини. Модель, судячи з усього, була впевнена у своєму виборі й не прислухалася до побоювань родичів.

Нагадаємо, Жизель Бундхен і Гоакім Валенте познайомилися завдяки заняттям джиу-джитсу. Їхні стосунки стали публічними після розлучення моделі з Томом Бреді. У лютому 2025 року у пари народився син, а згодом вони офіційно одружилися. Для Жизель цей шлюб став другим.

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