«Це працює краще за креми»: Гайді Клум розкрила секрет своєї сяючої шкіри

Гайді Клум / © Getty Images

Реклама

52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — поділилася у своєму Instagram секретним «зіллям», з якого вона розпочинає свій ранок. Вона варить кістковий бульйон із додаванням кореня селери, цибулі й моркви. І кожен свій день розпочинає з цієї страви.

Кістковий бульйон / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із кістковим бульйоном у кухлі / © Instagram Гайді Клум

Як відомо, кістковий бульйон багатий на амінокислоти, колаген і мінерали, які підтримують здоров’я суглобів, кишківника, шкіри та імунної системи. Колаген допомагає підтримувати еластичність і тонус шкіри, а амінокислоти в складі бульйону покращують здоров’я волосся та нігтів. Клум стверджує, що такий бульйон працює краще за будь-які креми.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді має просто приголомшливий вигляд. Нагадаємо, вона — багатодітна мама і виховує чотирьох дітей — двох доньок і двох синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Сілом. Хоча для старшої доньки Лені він і не є біологічному батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, уже будучи вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе. Із нинішнім чоловіком-музикантом модель одружена вже 6 років, спільних дітей у них немає.

Реклама

Раніше Гайді Клум у сукні з великими рожевими квітами отримала нагороду в рідній країні.