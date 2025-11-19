ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

«Це працює краще за креми»: Гайді Клум розкрила секрет своєї сяючої шкіри

Відома модель розповіла про любов до простої, але корисної страви.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Хайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — поділилася у своєму Instagram секретним «зіллям», з якого вона розпочинає свій ранок. Вона варить кістковий бульйон із додаванням кореня селери, цибулі й моркви. І кожен свій день розпочинає з цієї страви.

Кістковий бульйон / © Instagram Гайді Клум

Кістковий бульйон / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із кістковим бульйоном у кухлі / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із кістковим бульйоном у кухлі / © Instagram Гайді Клум

Як відомо, кістковий бульйон багатий на амінокислоти, колаген і мінерали, які підтримують здоров’я суглобів, кишківника, шкіри та імунної системи. Колаген допомагає підтримувати еластичність і тонус шкіри, а амінокислоти в складі бульйону покращують здоров’я волосся та нігтів. Клум стверджує, що такий бульйон працює краще за будь-які креми.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді має просто приголомшливий вигляд. Нагадаємо, вона — багатодітна мама і виховує чотирьох дітей — двох доньок і двох синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Сілом. Хоча для старшої доньки Лені він і не є біологічному батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, уже будучи вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе. Із нинішнім чоловіком-музикантом модель одружена вже 6 років, спільних дітей у них немає.

Раніше Гайді Клум у сукні з великими рожевими квітами отримала нагороду в рідній країні.

Гайді Клум у розкішних вечірніх сукнях (34 фото)

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie