«Це прозвучало грубо й образливо»: конкурсантка від України Софія Ткачук прокоментувала скандал на «Міс Всесвіт 2025»
Цього року конкурс «Міс Всесвіт» супроводжував досить гучний скандал, який ми попросили прокоментувати конкурсантку від України Софію Ткачук.
Нещодавно ми повідомляли про скандал, що стався на конкурсі «Міс Всесвіт 2025».
Під час одного із заходів, президент організації Miss Grand International і віце-президент організації «Міс Всесвіт» — Нават Ітсарагрісіл публічно принизив представницю Мексики Фатіму Бош.
Пісяля інциденту і розголосу, адже подія транслювалася в прямому ефірі у Facebook, Нават перепросив за свою поведінку щодо Фатіми. Ми попросили нашу конкурсантку — «Міс Всесвіт Україна»-2025 Софію Ткачук прокоментувати інцидент. Ось що розповіла Софія:
«Цього року відчувається дуже високий рівень і чудова організація підготовки до фіналу „Міс Всесвіт“. У нас розкішні готелі, комфортні умови — велика подяка Таїланду за це. Для учасниць важливо мати комфортні умови для роботи, і цього року все справді на найвищому рівні.
Під час одного із зібрань Нават Ітсарагрісіл — віце-президент організації «Міс Всесвіт» (організатор з боку Таїланду) нагадав, що ми зобов’язані робити відмітки та інтеграції спонсорів — це одна з ключових умов конкурсу. Він був засмучений тим, що деякі учасниці не виконують домовленостей. Його тон був суворим — неприємно, але по суті. Після цього він звернувся до Міс Мексика Фатіми Бош й почав особисто запитувати, чому вона не виконала свою частину роботи. Фатіма вибачилась і пояснила, що в неї не вийшло. Він відповів, що якщо вона не виконує умов, то може їхати додому. Фатіма спокійно висловила свою позицію та додала, що не варто звертатися в такому тоні до учасниць конкурсу «Міс Всесвіт» — адже вони багато працюють і несуть велику відповідальність. Після її слів Нават відреагував агресивно: попросив її замовкнути та назвав «дурною» — англійською це прозвучало грубо й образливо. Фатіма Бош відповіла, що ніхто не має права так із нею розмовляти, розплакалась і вийшла із залу. За нею вийшли інші дівчата, щоб її підтримати.
Я проаналізувала цей конфлікт і можу сказати, що організатор був неправий — так спілкуватися не можна. Фатіма, навпаки, проявила характер і гідність. Водночас я бачу, що однією з причин міг стати мовний бар’єр: Азія, Мексика — у всіх англійська не рідна, і через це реакція з обох боків вийшла надто емоційною. Особисто я поважаю вчинок Фатіми, але також розумію організаторів і їхню вимогливість. Однак чоловік не має права поводитися агресивно стосовно жінки — це вже перехід червоних ліній. Для мене агресивність і надмірна емоційність завжди показують людину з невигідного боку. Усе можна було вирішити спокійно й з повагою. Згодом Нават публічно вибачився перед учасницями.»