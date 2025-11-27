- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 51
- Час на прочитання
- 1 хв
Це приголомшує: модель із Панами у квіткових лосинах потрясла величезними сідницями на камеру
Грейсі Бон у пікантному образі сходила на концерт, де чудово повеселилася.
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон потішила фоловерів в Instagram новим цікавим відео з концерту, на який вона сходила з друзями.
Дівчина танцювала біля сцени. На ній був фіолетовий костюм із квітковим принтом, який складався з кроптопа і лосин.
Грейсі на камеру потрясла величезними сідницями, розмір яких просто приголомшує.
Нагадаємо, раніше Грейсі Бон показала селфі, на якому постала у рушнику на голе тіло.