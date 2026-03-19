Це сміливий вибір: Сара Мішель Геллар у сатиновому бралеті позувала на вулиці фотографам

Сару Мішель Геллар сфотографували папараці, коли вона йшла на захід у Нью-Йорку. Зірка культового серіалу «Баффі — переможниця вампірів» відвідала попередній показ фільму «Гра в хованки 2: Я йду шукати», у якому зіграла.

Одягла знаменитість чорний ансамбль від Dolce & Gabbana, явий був доволі сміливим, адже поєднував у собі класичну чорну спідницю-олівець та дуже короткий жакет, який застібався на гачки. Довжина жакету акторки дозволяла повною мірою роздивитись її сатиной бралет з мереживом.

Також Геллар доповнила лук декількома коштовностями та чорними туфлями на підборах. Волосся Сара Мішель розпустила та вклала у легкі елегантні хвилі.

Ця поява зірки на заході сталася після того, як стало відомо, що продовження серіалу «Баффі — переможниця вампірів» не буде. Стримінг Hulu вирішив не знімати серіал, у якому Геллар повинна була з’явитися у епізодичній ролі.

«Мені дуже сумно ділитися цим, але я хотіла, щоб ви почули це від мене. На жаль, Hulu вирішили не продовжувати роботу над Buffy: New Sunnydale, — сказала акторка у відео. — Я хочу подякувати Глої Чжао, бо ніколи не думала, що знову опинюся в стильних, але доступних чоботях Баффі. І завдяки Глої я згадала, як сильно я її люблю і як багато вона означає не лише для мене, а й для всіх вас».