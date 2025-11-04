Це спокусливо: американська акторка у мереживній сукні і без білизни позувала на галавечорі

Крістен Віг / © Associated Press

Реклама

Крістен Віг відвідала галавечір LACMA Art + Film у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі, де зібралося багато знаменитих красунь.

Він підтримала тренд «без білизни» і з’явилася там бюстгальтера. На ній була чорна мереживна сукня по фігурі, у якій вона мала стрункий і спокусливий вигляд. Під вбрання Крістен одягла чорні труси-сліпи. Взута зірка була у чорні босоніжки.

Крістен Віг / © Associated Press

Акторка зробила укладання з локонами, ніжний макіяж, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками-кільцями, а руки — діамантовими браслетами і золотими каблучками.

Реклама

Нагадаємо, німецька співачка Кім Петрас також прийшла на захід у прозорій сукні і без бюстгальтера.