- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 1 хв
Це спокусливо: американська акторка у мереживній сукні і без білизни позувала на галавечорі
Крістен Віг сміливому вбранні з’явилася на івенті у Лос-Анджелесі.
Крістен Віг відвідала галавечір LACMA Art + Film у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі, де зібралося багато знаменитих красунь.
Він підтримала тренд «без білизни» і з’явилася там бюстгальтера. На ній була чорна мереживна сукня по фігурі, у якій вона мала стрункий і спокусливий вигляд. Під вбрання Крістен одягла чорні труси-сліпи. Взута зірка була у чорні босоніжки.
Акторка зробила укладання з локонами, ніжний макіяж, вуха прикрасила лаконічними золотими сережками-кільцями, а руки — діамантовими браслетами і золотими каблучками.
Нагадаємо, німецька співачка Кім Петрас також прийшла на захід у прозорій сукні і без бюстгальтера.